Prezident Donald Trump nedá New York do karantény, podľa neho to nebude potrebné

Americký prezident Donald Trump nevyhlási karanténu pre štát New York a okolité štáty. V sobotu uviedol, že sa tak rozhodol na základe odporúčaní pracovnej skupiny Bieleho domu pre koronavírus a že to nebude potrebné.

Skôr počas dňa sa Trump vyjadril, že by mohol zaviesť karanténu v New Yorku, častiach New Jersey a Connecticutu, aby spomalila šírenie nového koronavírusu.

Obyvatelia nemajú cestovať

Namiesto toho americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydalo varovanie, aby sa obyvatelia štátov New York, New Jersey a Connecticut po 14 dní zdržali cestovania, ak to nie je nevyhnutné.

Netýka sa to poskytovateľov služieb „kritickej infraštruktúry“, ktorými sú napríklad zdravotníci a dodávatelia potravín.

Kritika guvernéra New Yorku

Trumpovo vyhlásenie prišlo po tom, čo možnú karanténu New Yorku skritizoval tamojší guvernér Andrew Cuomo. Podľa neho by bolo uvalenie karantény na celý štát nezmyselné, protiamerické a zrejme aj nelegálne.

V Spojených štátoch evidujú viac ako 120-tisíc prípadov ochorenia COVID-19, čo je najviac na svete, a viac ako 2 000 mŕtvych. Nakazené osoby v štáte New Yorku predstavujú zhruba polovicu z celkového amerického počtu.

Celosvetovo sa novým koronavírusom nakazilo viac ako 660-tisíc ľudí, vyše 30-tisíc v jeho dôsledku zomrelo, uvádzajú dáta z Johns Hopkins University. Z COVID-19 sa na celom svete zotavilo už viac ako 135-tisíc ľudí.