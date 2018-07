Prezident Donald Trump uznal, že Rusko mohlo zasahovať do volieb

WASHINGTON 18. júla (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump v utorok v Bielom dome vyhlásil, že Rusko mohlo zasahovať do prezidentských volieb v roku 2016. Počas pondelkového summitu v Helsinkách s ruským kolegom Vladmirom Putinom však tvrdil opak.

Najnovšie na domácej pôde pred novinármi uviedol, že vo Fínsku chcel v skutočnosti povedať, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemohlo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb. Dodal tiež, že akceptuje závery amerických tajných služieb, podľa ktorých Moskva zasahovala do volieb. Putin na summite povedal, že chcel, aby voľby vyhral práve Trump a nie Hillary Clintonová.

Hlava USA po tlačovej konferencii v Helsinkách čelí veľkej kritike médií i domácich politikov, podľa ktorých bolo jeho vystúpenie hanbou pre krajinu.