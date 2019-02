Prezident Iraku bude s Macronom diskutovať aj o Francúzoch v radoch Islamského štátu

PARÍŽ 25. februára (WebNoviny.sk) – Iracký prezident Barham Sálih odštartoval dvojdňovú návštevu Francúzska, počas ktorej sa zameria na bezpečnosť jeho krajiny a boj proti militantnej skupine Islamský štát (IS) v regióne.

Politik bude mať pracovný obed s prezidentom Emmanuelom Macronom. Očakáva sa, že budú diskutovať o francúzskych občanoch, ktorí odcestovali do Iraku a Sýrie, kde bojovali v radoch IS, no v súčasnosti ich zadržiavajú koaličné jednotky podporované Spojenými štátmi.

USA vyzvali krajiny, aby si zobrali naspäť svojich občanov. Francúzi však vyhlásili, že francúzskych občanov by mali súdiť tam, kde sa dopustili teroristických činov. Francúzsko chce takisto plne podporovať Irak v otázkach bezpečnosti, stability či celkovej rekonštrukcii krajiny.