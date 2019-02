Prezident Kiska by podľa premiéra Pellegriniho nemal spochybňovať konanie prokuratúry a polície

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) – Prezident Slovenskej republiky by nemal spochybňovať konanie prokuratúry a polície a obviňovať ich, že konajú na základe politických pokynov. Uviedol to dnes v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy premiér Peter Pellegrini v súvislosti s piatkovými výrokmi prezidenta SR Andreja Kiska ku kauze spoločnosti KTAG.

Zároveň dodal, že policajný zbor dal jasné stanovisko, že odmieta slová pána prezidenta a nikto políciu v tomto zmysle neriadi. „Ak sme raz nastavili kurz, že sa vyšetrujú všetky činy, bez ohľadu na to, kto ich činí, či je to vládny politik, opozičný politik, straník, nestraník, občan, neobčan, tak to isté platí aj pre prezidenta SR,“ uviedol ďalej Pellegrini. Pripomenul, že pokiaľ vie, tak vznesenie obvinenie sa nedá urobiť bez toho, aby to neposvätil a neodsúhlasil aj príslušný prokurátor.

Útok na pilier demokracie

Témou diskusie bol aj rok od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, ku ktorej Peter Pellegrini uviedol, že osobne vníma tento brutálny akt ako útok na jeden z pilierov našej mladej demokracie, a to je sloboda slova.

„Je to niečo, čo nemôžeme v slušnej spoločnosti tolerovať. Samozrejme, že táto udalosť mala vplyv aj na spoločnosť. Okrem toho, že vnímam, že nás možno ako spoločnosť rozdelila na dva tábory, na druhej strane priniesla aj niečo, čo, musím povedať, je dobré pre spoločnosť. Že sa možno zvýšil záujem občanov o veci verejné a to je na prospech každej modernej demokratickej spoločnosti. Na druhej strane by som bol ale veľmi rád, keby sa nám aj napriek tejto tragickej udalosti postupne podarilo to rozdelenie tej spoločnosti nejakým spôsobom zmierňovať a začať spájať slovenský národ na nejakej vízii o budúcnosti krajiny, aby sme sa mohli venovať naozaj tak vyšetreniu vraždy, čo je jednou z hlavných priorít aj vlády pod mojím vedením, a na druhej strane, aby sme sa už opäť vrátili aj k tomu budovaniu moderného Slovenska, ktoré má svoju budúcnosť v strede Európy,“ povedal premiér v relácii Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko.

Matečná má predložiť zásadný materiál

Peter Pellegrini sa v Sobotných dialógoch vyjadril aj na margo rokovania s farmármi a riešenia problémov, na ktoré poukazovali. Ako podľa neho môžu byť farmári nespokojní, čo po rokovaní vlády povedali, keď ich hlavná priorita bola okamžité začatie pozemkových úprav.

„Informovali sme už týždeň predtým, že ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná musí na vládu do dvoch mesiacov predložiť zásadný materiál, ktorý začne riešiť sceľovanie pozemkov, lebo toto tu od Márie Terézie máme, že každým dedičským konaním sa delia pozemky a dnes máme tisícky vlastníkov, ktorí vlastnia pár metrov štvorcových alebo pár hektárov. To sa už rieši, oni to požadovali. Ďalej nám hovorili (farmári, pozn. SITA), že máme ochraňovať vodu na Žitnom ostrove, akoby nevedeli, že minister životného prostredia László Sólymos už pred necelým rokom na vláde presadil zákon práve pre ochranu oblastí, kde máme zásoby pitnej vody. Nazývame ho Lex Žitný ostrov, a to je splnené. Ak sa pri konkrétnych farmároch udiala krivda, že im nevyplatili dotácie alebo že sa dvaja bijú o jednu parcelu a poľnohospodárska agentúra nejednala veľmi rýchlo, áno, to treba vyčítať a zjednať nápravu,“ uviedol premiér v diskusnej relácii.