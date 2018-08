Prezident Kiska navštívil tatranské obce postihnuté povodňami a navrhol riešenie situácie

POPRAD 2. augusta (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska vo štvrtok pricestoval do Vysokých Tatier, aby sa oboznámil s dôsledkami nedávnych povodní. Jeho kroky smerovali najmä do obcí, ktoré prívalové dažde najviac poškodili – Ždiaru a Tatranskej Javoriny.

„Prišiel som, aby som obyvateľom, ale aj starostom postihnutých obcí vyjadril podporu. Situácia nebola ľahká a som rád, že sa ľudia spojili a pomáhali si. Musíme si však uvedomiť, že podobné kalamity sa môžu opakovať a musíme byť na ne pripravení,“ uviedol pre agentúru SITA Kiska.

Podľa prezidenta je potrebné vybudovať akési centrá na zásah pri živelných udalostiach, aby sa starostovia mali na koho obrátiť a kompetentní vedeli okamžite rozhodnúť o zásahu v prípade ohrozenia obyvateľstva.

Používajú vodu z cisterien

Situácia v obci Ždiar ešte stále nie je ideálna, 1 300 obyvateľov Ždiaru je už vyše týždňa bez pitnej vody v domácnostiach. Odkázaní sú na zásobovacie cisterny. „Ráno sa zobudíme a ideme po vodu, aby sme mali čo piť, z čoho navariť. Je to ťažké, ale dá sa to zvládnuť. Neostáva nám nič iné, ako byť tolerantní a trpezliví. Každý robí, čo môže,“ uviedol Štefan Olekšák, obyvateľ Ždiaru.

Vodári nepretržite zásobujú obec pitnou vodou a hasiči úžitkovou. Táto situácia v obci by však už nemala trvať dlho, v piatok dopoludnia by mala voda natiecť do rezervoára a byť ľuďom k dispozícii. Veci sa pohli aj po tom, ako sa starosta obce obrátil na kanceláriu prezidenta s prosbou o urýchlenie prác.

„Veľmi si vážim dnešnú návštevu pána prezidenta. Hľadali sme spolu riešenia, ako sa dá pomôcť pri odstraňovaní následkov škôd napáchaných povodňami. Prezident prisľúbil pomoc pri komunikácii s ministerstvami, ktoré môžu byť nápomocné,“ uviedol pre agentúru SITA starosta obce Ždiar Pavol Bekeš.

Živel ničil mosty aj cesty

Prezident navštívil aj Javorovú dolinu, ktorá bola najviac zasiahnutá povodňami. Živel tam zničil mosty, cesty i turistické chodníky. Odstraňovanie následkov povodní v tejto oblasti potrvá ešte minimálne niekoľko mesiacov, keďže škody v tejto oblasti sú značné.

Podľa poslanca obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine Miroslava Michaľáka sa podobná situácia udiala aj pred desiatimi rokmi, ale pre ochranu územia sa nič nemohlo spraviť. „Očakávame, že štátne lesy a ochranári nájdu spoločnú reč. Nevedia sa dohodnúť, či sa môže vyťažiť drevo, či sa môžu čistiť koryta riek a my trpíme,“ dodáva poslanec.

Podľa Kisku je téma chránených území na dlhú diskusiu. „Na jednej strane musíme prírodu chrániť, na druhej je potrebné, aby sme v prípade ohrozenia majetku a životov vedeli zasiahnuť,“ uzavrel Kiska.