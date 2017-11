Prezident Kiska sa stretol s ministrom obrany, armádne nákupy majú byť transparentnejšie

BRATISLAVA 14. novembra (WebNoviny.sk) – Čím skôr budú modernizačné nákupy pre armádu transparentnejšie, tým lepšie. Modernizácia je nesmierne dôležitá, aj preto, že obranyschopnosť našej armády je na nízkej úrovni.

Je však nesmierne dôležité občanom vysvetliť, koľko nás to bude stáť, kto to bude robiť, za akých podmienok a či vyrokovali najlepšie možné podmienky pre našu krajinu. Občania musia byť o nákupoch dobre informovaní, keďže ide aj o ich bezpečnosť. Vyplýva to zo slov prezidenta Andreja Kisku po stretnutí s ministrom obrany Petrom Gajdošom (nom. SNS) a generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva Jánom Hoľkom. Stretnutiu s ministrom predchádzala schôdzka so zástupcami Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR.

Potrebujeme informovať občanov

Kiska počas svojho vyhlásenia pripomenul, že aj nedávno sa všetci traja ústavní činitelia zhodli na tom, že jednou z našich kľúčových úloh je transparentná a efektívna modernizácia. Ministerstvo momentálne zabezpečuje obrnené transportéry 8×8 a 4×4. Minulý týždeň dokument o zabezpečovaní obrnených vozidiel neprešiel Bezpečnostnou radou a preto ani vládou. Koaliční partneri SNS vyzvali ministra, aby materiál čo najviac odtajnil. Na to ho vyzval aj Kiska. „Potrebujeme transparentnosť od prvého možného okamihu. Potrebujeme transparentne informovať občanov, ide o veľkú sumu a oni musia byť informovaní, ako to celé prebieha, a že je to za najlepších možných podmienok pre našu krajinu,“ povedal Kiska.

Prezident – hlavný veliteľ ozbrojených síl, pri obrnených vozidlách vyzval aj na transparenosť pri ďalších obchodných vzťahoch. Znamená to, že za vozidlá síce bude zodpovedná štátna akciovka Konštrukta-defence, ale tá bude potrebovať subdodávateľov. Kiska teda vyzval na to, aby boli zverejnené aj zmluvy medzi touto akciovkou a jej subdodávateľmi. „Teraz je nesmierne dôležité zabezpečiť, aby bolo zrejmé, ako budú nastavené ďalšie obchodné vzťahy na nákup transportérov pri všetkých prostriedkoch, ktoré do toho pôjdu,“ dodal prezident.

Prezident ocenil zapojenie slovenských firiem do modernizácie a takisto ocenil aj analýzu Hodnoty za peniaze. Tú však verejnosť takisto nepozná. Gajdoš ho podľa vlastných slov uistil o tom, že aj analýza hovorí v náš prospech.

Stretnutia mávajú pravidelne

Minister obrany Peter Gajdoš počas svojho vyhlásenia odmietol, že by si ho prezident predvolal. Takéto stretnutia mávajú podľa ministra pravidelne. „Máme seriózne informačné stretnutia, kde pána prezidenta otvorene, čestne a poctivo informujem o všetkých udalostiach vrátane problematiky k odcudzenej munícii,“ vyhlásil Gajdoš. Pokiaľ ide o obrnené transportéry, Gajdoš verí, že materiál v stredu Bezpečnostná rada aj vláda schvália. Pokiaľ ide o zapojenie domáceho obranného a zbrojárskeho priemyslu, Gajdoš tvrdí, že transportéry 8×8 by sa mohli na 70-percent vyrábať na Slovensku a v prípade 4×4 až na 80 percent.

Spôsob, akým Slovensko nakupuje transportéry, kritizovalo aj Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR. Ako dnes povedal pre médiá prezident združenia Tibor Straka, vie si predstaviť, že by sa začalo odznova. Aj im podľa neho ide o to, aby bol proces transparentný a aby bolo zapojených čo najviac firiem. Ministerstvu vyčíta, že s nimi nekomunikuje. Straka sa chce stretnúť s ministrom od svojho zvolenia do funkcie koncom mája, ale ministerstvo mu ešte neodpovedalo na žiadosť. V utorok takisto telefonoval s generálnym tajomníkom Hoľkom, ten však bol zaneprázdnený prípravou nového materiálu a očakával príchod ministra z Bruselu. Straka však verí, že sa napokon stretnú. Straka tvrdí, že ministerstvo sa ich mohlo spýtať, ktorý slovenský podnik má aké kapacity, čo dokáže a nedokáže vyrobiť. „Z toho by si spravil záver, s kým a o čom rokovať. Toto bola naša snaha,“ dodal prezident združenia.

Miliarda sa rozdelí na 13 rokov

Pokiaľ ide o transparentnosť pri nákupe 4×4 a 8×8, výrobcov týchto vozidiel je „nepomerne viac ako jeden“. Straka tvrdí, že nevie, na základe čoho začalo ministerstvo rokovanie s výrobcami vozidiel. Slovensko chce obrnené transportéry vyrábať samo, podvozky do modelu 8×8 dodá fínsky výrobca Patria.

Patria totiž bola ochotná pristúpiť na to, že dodá iba podvozky a zvyšok si Slovensko vyrobí samo. Na druhej strane išlo vraj aj o časovú tieseň. Slovensko pred tým dva roky rokovalo s Poliakmi, nevedeli sme sa s nimi dohodnúť na finálnej verzii. Zhruba 80 transportérov 8×8 a približne 400 áut 4×4 bude stáť 1,2 miliardy. Túto sumu však neminie Slovensko jednorazovo, ale počas najbližších 13 rokov.