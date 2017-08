Prezident Kiska udelil milosť matke piatich detí

BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Podmienečnú milosť 34-ročnej D. F., matke piatich detí, ktorá sa lieči na sklerózu multiplex, udelil v pondelok 7. augusta prezident SR Andrej Kiska. Chorá matka sa stará o svoje dieťa s autizmom a žije v usporiadanej rodine a v prípade nástupu na výkon trestu za krádež by jej deti museli ísť do detského domova.

Odpustenie trestu

Ako ďalej agentúru SITA informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR, „prezident odpustil odsúdenej žene zvyšok trestu odňatia slobody, ktorý je tri mesiace a tri dni. Pod podmienkou, že počas 12 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin“.

Ženu odsúdili za krádež a uložili jej podmienečne väzenie na štyri mesiace so skúšobnou lehotou jeden rok. Počas ročnej podmienky však spáchala priestupok proti majetku, preto súd rozhodol, že musí nastúpiť do väzenia. Časť trestu si odsedela, následne jej však výkon trestu prerušili pre tehotenstvo.

Negatívny dopad na maloletých

Ako ďalej informovala kancelária hlavy štátu, ženu v minulosti týral jej bývalý partner, ktorý je v súčasnosti vo väzení. Deti umiestnili do detského domova, kde ich matka pravidelne navštevovala. Situáciu v rodine sa však podarilo zlepšiť a žena sa so svojím súčasným partnerom a otcom najmladšieho syna riadne stará o deti.

„Prezident pri posudzovaní žiadosti o milosť prihliadol na to, že ozdravenie pomerov v rodine sa javí ako úspešné a nástup odsúdenej do väzenia by mal veľmi negatívny dopad na jej maloleté deti, ktoré by sa museli vrátiť do detského domova,“ dodáva sa v tlačovej správe. Prezident pri udeľovaní podmienečnej milosti postupoval podľa Ústavy SR a Trestného poriadku.