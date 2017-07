Prezident Kiska vymenoval 23 nových sudcov, časť z nich bude pôsobiť na novom exekučnom súde

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Okresný súd Banská Bystrica, na ktorý prešla na Slovensku exekučná agenda, má prvých deväť sudcov. Prezident Andrej Kiska vymenoval 23 nových sudcov.

Súd má plánovaných 13 exekučných sudcov, všetci prešli novembrovým výberovým konaním ale ešte neprešli celým procesom preverovania sudcovskej spôsobilosti a tak ich prezident ešte nemohol vymenovať. “Zložením sľubu ste sa stali sudkyňami a sudcami všeobecných súdov Slovenskej republiky. Od tohto okamihu bude aj od vás, od vašich rozhodnutí, závisieť to, či budú ľudia na Slovensku – od ktorých vaše postavenie pochádza – veriť, že žijú v slobodnej, demokratickej, ale najmä spravodlivej spoločnosti,” povedal novým sudcom prezident Andrej Kiska.

Súčasť dôležitej zmeny

Prezident sa obrátil aj na deviatich nových exekučných sudcov, ktorí sa podľa neho stanú osobne súčasťou dôležitej zmeny. Mali by odbremeniť ostatné súdy od exekučnej agendy, ktorá ich často zahlcovala a neumožňovala, alebo určite sťažovala to, čomu by sa mali venovať sústredene a špeciálne: riešeniu sporov. Prezident verí a dúfa, že pri výkone svojich povinností budú prihliadať na všetky okolnosti, ktoré výkon rozsiahlej agendy exekúcií vždy sprevádzajú.

Verí, že prihliadnu aj na konkrétnu a individuálnu situáciu tých, ktorí sa do ťažkej, ale stále zvládnuteľnej, životnej situácie dostanú na obmedzený čas alebo z objektívnych dôvodov. Do celého systému zložitých vzťahov medzi súdmi, exekútormi, dlžníkmi i veriteľmi by mali podľa Kisku noví sudcovia vniesť toľko potrebnú rovnováhu, čitateľnosť a férovosť. “Platný zákon na to vytvára dobré podmienky, budú to však vaše interpretácie, ktoré mu dajú výsledný tvar,” zdôraznil v príhovore zverejnenom na svojej internetovej stránke Kiska.

Okolo 3,7 milióna exekučných spisov

Nový exekučný súd funguje od februára, ešte do konca júna mohli byť podávané exekučné návrhy aj na ostatné okresné súdy podľa starých pravidiel. V súčasnosti je na súdoch okolo 3,7 milióna exekučných spisov. Súd vznikol na základe minuloročnej novely Exekučného poriadku. Ministerka spravodlivostí Lucia Žitňanská verí, že takto odbremení od exekučnej agendy ostatné súdy.

Špecializovaní sudcovia a ostatní zamestnanci nového pracoviska majú rýchlejšie a efektívnejšie vybavovať túto agendu. Exekučný súd má na starosti aj novozavedený elektronický platobný rozkaz, ktorý je alternatívou k existujúcemu platobnému rozkazu. Vyšší súdni úradníci a kolegovia z okresného súdu podľa nových pravidiel na exekučnom súde prijali približne 2 100 nových návrhov na exekúciu a na rozkazné konanie 1 700 návrhov. Ministerka spravodlivosti očakáva nápor na nový súd po prázdninách.