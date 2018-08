Prezident Kiska vymenoval štyroch rektorov vysokých škôl, poprial im veľa energie a úspechov

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v utorok vymenoval štyroch rektorov vysokých škôl. Nových rektorov má Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

Prezident SR vo svojom príhovore poprial rektorom veľa energie a úspechov v ich práci. „Tí z vás, ktorí boli dnes opakovane vymenovaní, vedia, čo ich v najbližšom období čaká. Okrem sústredenia sa na riadenie a financovanie vysokoškolských inštitúcií, je to hlavne tlak na zvyšovanie kvality pedagogickej činnosti a nevyhnutný tlak na to, aby sa výsledky výskumnej a vedeckej činnosti približovali tým najlepším v Európe a vo svete. Je to záväzok voči všetkým ľuďom na Slovensku a budúcnosti našej krajiny,“ povedal Kiska.

Rektorom aj Abrahám

Rektorom Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií sa stal Samuel Abrahám, ktorý v Kanade študoval na University of Toronto a Carleton University, kde v roku 2001 získal doktorský titul v odbore politickej filozofie a komparatívnej politiky.

V roku 1990 stál pri založení prvej katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave, kde učil až do roku 2006. Od roku 1996 rediguje a vydáva časopis Kritika & Kontext. V roku 2006 stál pri založení Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií.

Demko nahradil Jaraba

Na čele Katolíckej univerzity v Ružomberku bude stáť Jaroslav Demko, ktorý po štyroch rokoch nahradil teológa Jozefa Jaraba. Demko je v poradí šiesty rektor ružomberskej univerzity. Získal až 14 nominácií na rektora. Navrhovali ho napríklad dekani filozofickej, pedagogickej a zdravotníckej fakulty, ako aj členovia Správnej rady univerzity.

Svoje ďalšie funkčné obdobie na čele Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) začne ekonóm a univerzitný pedagóg Vladimír Hiadlovský. V rokoch 2011 – 2014 zastával funkciu dekana Ekonomickej fakulty UMB, v rokoch 2007 – 2010 prodekana pre pedagogickú činnosť Ekonomickej fakulty UMB. Vo svojom výskume sa zameriava na podnikové financie, finančnú analýzu podniku a finančné plánovanie.

Rektorkou Akadémie policajného zboru sa opäť stala Lucia Kurilovská. Prvýkrát ju v roku 2014 vymenoval terajší prezident SR Andrej Kiska. Jeho predchodca Ivan Gašparovič s tým mal problém. Chcel totiž, aby mal rektor titul docent. Kurilovská túto podmienku splnila vo februári 2014 obhajobou habilitačnej práce na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.