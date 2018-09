Prezident Kiska vyzýva vládu a ministerstvo školstva, aby ukončili chaos okolo SAV

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska vyzýva vládu a ministerstvo školstva, aby ukončili chaos v prípade Slovenskej akadémie vied (SAV). Povedal to v utorok po stretnutí so slovenskými vedcami Kiska, podľa ktorého by vedci mali mať právnu istotu a podmienky pre svoju prácu.

„Aby sme sa nedostali do štádia, že sa ešte skomplikuje naše, aj tak slabé, čerpanie eurofondov. Aby sme si všetci uvedomili, že moderné Slovensko je Slovensko, kde veda má svoje miesto,“ povedal Kiska, podľa ktorého sa celým Slovenskom ozýva hlas vedcov.

„Mnohokrát hovoríme o tom, že chceme, aby Slovensko bolo modernou krajinou, aby nebolo montážnou dielňou západu. K tomu, aby sme boli modernou, prosperujúcou krajinou atraktívnou pre investorov, aby nám mladí ľudia neutekali, potrebujeme špičkovú vedu a výskum. Žiaľ, nedarí sa nám to. Do vedy a výskumu investujeme len jednu tretinu z priemeru EÚ,“ povedal Kiska. Podľa neho je moderná veda základným pilierom ekonomiky.

Ministerka Lubyová zlyháva

Vedec SAV Michal Novák po stretnutí s prezidentom Kiskom uviedol, že veda kreuje bohatstvo pre krajinu, ale na Slovensku sa deje opak. „V 90-tych rokoch bolo 3 500 ľudí vyhodených zo SAV na dlažbu. Znova sa deje niečo, čo končí pre akadémiu katastrofálne. Preto sme tu,“ uviedol.

Podľa neho kým vybuduje tím vedcov, je to desať rokov tvrdej práce 15 hodín denne. „Aby som zohnal na to prostriedky, pretože tento štát nám nedáva ani na mzdy. Tu má každý jeden kus svojho srdca vloženého v týchto ústavoch a v robote. Ďalších desať rokov je, kým vás príjmu globálne,“ dodal vedec Michal Novák a poznamenal, že chápe odchod mladých do zahraničia.

Vedec Vladimír Bužek povedal, že prezident vníma situáciu rovnako kriticky ako vedci. „Morálna podpora je dôležitá. My sme piati obyčajní vedci. Mám pocit, že keď niekto siaha na to, čo sme tu budovali tri generácie, musíme sa postaviť,“ uviedol. Podľa neho ministerka školstva Martina Lubyová zlyháva a správa sa nedôstojne. Podľa neho je Lubyová jedna z nich a ministerkou je dočasne.

Novela zákona o SAV

V prípade schválenia novely zákona o SAV a prelomenia veta prezidenta poslancami NR SR sa podľa právnika SAV Radovana Palu akadémia zlikviduje.

„Ktokoľvek, kto bude hlasovať za, hlasuje za diskontinuitu SAV. Aby akadémia splnila to, čo hovorí novela zákona, bude musieť zrušiť ústavy a potom vytvoriť nové verejné výskumné inštitúcie. Celá situácia by sa nemala riešiť politicky, ale právne. Namiesto novely, ktorá prináša viac otáznikov ako odpovedí, by bolo lepšie prijať inú novelu v čo najkrajšom čase, aby vedela odstrániť rozličné právne názory,“ povedal právnik.

Po rozhodnutí o novele zákona parlamentom sa ministerka školstva Martina Lubyová dohodne na pracovnom stretnutí so zástupcami SAV.

„Teraz, keď je registrácia pozastavená, je potrebné, aby novela navodila právny stav, v ktorom by SAV pokračovala ako príspevkovo-rozpočtová organizácia. SAV nevnikla ako verejná výskumná inštitúcia, takže sa z tejto podoby nemusí vracať. Dôležité je, aby novelou získala istotu a stabilitu,“ povedala Lubyová. Podľa nej novela reaguje na to, že si akadémia vied nesplnila svoje povinnosti pri transformácii na verejnú výskumnú inštitúciu.