Prezidenta Kisku mrzí, ak niekoho sklamal. Podobnosť jeho kauzy s Bašternákovou odmieta

BRATISLAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Prezidentovi Andrejovi Kiskovi je ľúto, ak v súvislosti s jeho daňovou kauzou niekoho sklamal. Dnes by tak už kampaň neriadil, vtedy však bol presvedčený, že právnik aj účtovníci vo firme KTAG konali správne.

Prezident v relácii O 5 minút 12 na RTVS pripomenul, že keď daňový úrad prišiel na chyby v účtovníctve, jeho firma sumu doplatila. Vyhlásil, že ako prezident, ktorý sa zastáva občanov, poukazuje na zneužívanie štátnej moci, pichá do osieho hniezda. Kto konkrétne ale za únikom dokumentov stojí, povedať nevie.

Táto „organizovaná špinavá hra“, ktorá sa voči nemu teraz deje, v ňom posilňuje vieru a chuť bojovať za Slovensko ešte viac. Teraz veľmi intenzívne diskutuje, akou formou pomáhať bude, teda, či bude opätovne kandidovať na post prezidenta.

Kiska už v minulosti vylúčil, že by chcel kandidovať do NR SR a tento sľub pripomenul aj v nedeľu. Rozhovor s prezidentom bol prednahrávaný.

Odmietol podobnosť s kauzou Bašternák

Kiska trvá na tom, že je bežným javom, keď daňová kontrola povie, že niektoré veci nemali byť zaúčtované v nákladoch. Pripomenul, že rozdiel 27-tisíc eur firma doplatila. Odmietol podobnosť s kauzou Bašternák. „Bašternák, to sú milióny v kufríkoch, fiktívne prevody,“ povedal prezident.

Zároveň potvrdil, že účtovníctvo firmy KTAG idú kontrolovať aj za rok 2013 a takisto potvrdil, že vyšetrujú prípad, keď nejaká osoba zbierala od ľudí peniaze v Kiskovom mene. Keďže prebieha vyšetrovanie, Kiska nemôže ísť do detailov, ale informuje o tom pre istotu sám a dopredu.

„Prekážam im, poukazujem na zneužívanie štátnej moci,“ vyhlásil Kiska s tým, že pichá do osieho hniezda. Hlava štátu tvrdí, že keď unikli informácie o Igorovi Matovičovi, predvolal si prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho. Ten mu sľúbil, že podobné úniky informácií, ktoré majú byť chránené štátom, sa nezopakujú, keďže majú nový systém. Takisto si predvolal mnohých iných ministrov či verejných funkcionárov, keď mali problémy, napríklad aj v súvislosti s prípadom Čistý deň či streľba na študentov.

Nebude sa uchádzať o post premiéra

Kiska si myslí, že tieto úniky sa dejú, aby sa oslabila dôveryhodnosť prezidenta. „Čakám, že sa pomenuje, kto za tým stojí,“ povedal a pýtal sa, ako sa asi cítia desaťtisíce živnostníkov a malých podnikateľov, keď sa na prezidenta vyťahujú zákonom chránené informácie a aký dôvod asi majú mladí tu ostať, keď vidia, ako tu nefunguje právny štát. O tom, či je Slovensko mafiánskym štátom, podľa Kisku rozhodne skutočná, nie deklarovaná, voľa politikov bojovať proti korupcii.

Na otázku, či pre túto udalosť zmení svoj postoj a prejde do straníckej politiky, Kiska pripomenul, že už dal sľub, že sa nebude kandidovať do NR SR a uchádzať sa o post premiéra.

„Svoj sľub som dal, že do aktívnej, exekutívnej politiky nebudem vchádzať. To, ako budem pomáhať tejto spoločnosti, o tom teraz veľmi intenzívne uvažujeme. Do volieb je rok a pol, stále patrím k politikom s vysokou dôveryhodnosťou. Určite budem pomáhať, musíme vymyslieť ako,“ povedal Kiska s tým, že to, čo sa teraz deje, v ňom posilňuje vieru a chuť bojovať ešte viac.

„Ak sa toto deje voči prezidentovi, tak naša spoločnosť nie je v poriadku,“ dodal Kiska s tým, že takéto veci spôsobujú stratu dôvery ľudí vo fungujúci štát.