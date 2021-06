Prezident komory exekútorov: Máme dlžníkov v drahom aute a s luxusnými hodinkami, štát ich nemotivuje splácať dlhy

Postavenie dlžníka sa po minuloročnej exekučnej amnestii má zlepšiť aj zvýšením takzvanej nepostihnuteľnej čiastky mzdy, ktorú navrhuje zaviesť ministerstvo spravodlivosti na čele s Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Ide o riešenie, pri ktorom by sa progresívne so stúpajúcim príjmom zvyšovala suma výplaty, na ktorú dlžníkovi exekútor nemôže siahnuť.

Podľa Slovenskej komory exekútorov (SKE) by to mohlo oslabiť postavenie veriteľov, vo štvrtok o tom diskutovali aj s ministerkou Kolíkovou. Prezident komory Miroslav Paller v rozhovore pre portál Webnoviny.sk okrem iného vysvetľuje, prečo sú dôležité aj práva veriteľov, ako pripravované zmeny ovplyvnia život ľudí a s akými predsudkami sa exekútori stretávajú.

Exekútorská komora minulý týždeň upozornila, že legislatíva týkajúca sa exekúcií potrebuje väčšiu stabilitu. Znamená to, že súčasné opatrenia sú nesystémové, respektíve vyvolávajú zmätok?

Vo všeobecnosti platí, že exekučná legislatíva sa na Slovensku mení pričasto. Žiaľ, nie z dôvodu vylepšenia exekučných procesov či aplikovania poznatkov z praxe, ale najmä z politických motívov. Súdni exekútori sú dlhodobo lacným terčom koaličných i opozičných politikov, ktorí medzi dlžníkmi vidia najmä svojich potenciálnych voličov. Minulý rok sme sa museli vyrovnať so zastavením 1,7 milióna starých exekúcií a už opäť počúvame politické sľuby o ďalšej exekučnej amnestii. Neustále sa posúva rovnováha v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Dávame tým veľmi zlý signál dlžníkom, že sa nemusia snažiť splácať svoje dlhy, ale že sa o nich raz postará štát zo spoločnej kasy.

Ako sa to v praxi prejavuje?

Predovšetkým postihom na strane veriteľov, ktorí majú čoraz menšie možnosti dostať sa k svojim pohľadávkam. Pod veriteľmi si pritom nepredstavujme len banky či štátne inštitúcie, ale aj úplne jednoduchých ľudí – mamičky čakajúce na výživné, obete trestných činov domáhajúce sa náhrady škôd, či dôchodcov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze a nevedia ich dostať späť. Toto sú ľudia, ktorým ich prostriedky prináležia na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu. Ak necháme toto právo len na papieri, bez reálnej možnosti ho vymôcť, namiesto právneho štátu budeme budovať anarchiu. Nemôžeme sa potom čudovať, ak sa niekto rozhodne použiť na vymáhanie svojich vlastných peňazí možno aj nelegálne praktiky, ako tomu bolo v minulosti.

Ako mal podľa vás štát riešiť situáciu, keď na jednej strane sú práva veriteľov, ale na druhej strane sme tu mali pandémiu, ktorá reálne mnohým vzala prácu a teda aj príjem, z ktorého by mohli splácať záväzky?

Štát má množstvo nástrojov, a neustále ich aj prezentuje, ktorými mal pomáhať občanom i firmám postihnutým pandémiou. Dlhodobo opakujeme a verejne zdôrazňujeme, že ľudia majú na seba preberať len také záväzky, ktorých splácanie sú schopní zabezpečiť aj v zložitejšej životnej situácii. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ niekto svoje záväzky nechal dospieť až do fáze exekúcie, vyhol sa ich splácaniu v minulosti, teda v našom prípade pred pandémiou. Vaša otázka by nemala smerovať na súdnych exekútorov, pretože tí sú len vykonávateľmi spravodlivosti, ale na súdy a iné orgány, ktoré vydali príslušné rozsudky a zaviazali dlžníkov k splneniu si svojich povinností. Tam je možné diskutovať, či pri svojich rozhodnutiach zvažujú napríklad aj pandemickú situáciu.

Ak sa avizované opatrenie prijme, pri exekúcii umožníme dlžníkovi, aby jeho veriteľ dostal menej ako doteraz.

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje riešenie, pri ktorom by sa progresívne zvyšovala takzvaná nepostihnuteľná čiastka mzdy pri exekúcii so stúpajúcim príjmom. Bude to z vášho pohľadu ďalšie nestabilné opatrenie?

Zvýšenie nepostihnuteľnej časti príjmu znova zníži šancu veriteľov dostať sa primerane a včas k svojim peniazom. Už dnes sú zrážky často v nízkych sumách. Ak napríklad dlžník, zarábajúci minimálnu mzdu, žije s manželkou a dvoma deťmi, na splácanie dlhov povedzme dôchodcovi, od ktorého si požičal, odvedie mesačne čiastku 35 eur. Zdôrazňujem, čo sa úplne opomína, že Nariadenie vlády SR sa týka aj iných druhov výkonu exekúcie. Hovorím o daňových exekúciách, výkonoch rozhodnutia Sociálnou poisťovňou, colných exekúciách, vymáhaní pohľadávok Justičnej pokladne a vymáhaní pohľadávok pre samosprávy.