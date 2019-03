Prezident Libanonu sa stretne s Putinom, budú diskutovať aj o návrate utečencov do Sýrie

MOSKVA 26. marca (WebNoviny.sk) – Libanonský prezident Michel Aún sa stretne s ruským kolegom Vladimirom Putinom. Politik v pondelok pricestoval do Moskvy a so šéfom Kremľa by mali diskutovať v utorok. Na programe majú aj otázky súvisiace s návratom sýrskych utečencov do ich vlasti.

Libanon prichýlil viac ako milión migrantov zo susednej Sýrie, čo je približne štvrtina celkovej populácie Libanonu.

Aún sa v utorok už stretol s Vjačeslavom Volodinom, predsedom Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, ktorému povedal, že Libanon čelí „strašnému ekonomickému výpadku“ v dôsledku krízy v Sýrii. Prezident tiež dúfa, že Rusko pomôže jeho krajine s návratom utečencov do Sýrie.