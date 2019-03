Prezident Mun bude s Donaldom Trumpom rokovať o Severnej Kórei

SOUL 29. marca (WebNoviny.sk) – Juhokórejský prezident Mun Če-in odcestuje za dva týždne do Washingtonu, kde sa stretne s prezidentom Donaldom Trumpom.

Rozhovory sa budú týkať viaznucej diplomacie so Severnou Kóreou. Bude to pritom prvé stretnutie s Trumpom odvtedy, čo vo februári zlyhal jeho druhý summit so severokórejským lídrom Kim Čong-unom v Hanoji. Dôvodom bol spor okolo amerických sankcií.

Neúspech týchto rokovaní postavil Muna, liberála pendlujúceho medzi Washingtonom a Pchjongjangom, do zložitej situácie, čo sa týka pokračovania dialógu s uzavretou susednou krajinou aj podporovania jadrových rozhovorov.

Jeho kancelária v piatok oznámila, že prezident navštívi Spojené štáty v dňoch 10. až 11. apríla, aby prediskutoval možnosti posilnenia spoločnej aliancie a dosiahnutia úplnej denuklearizácie Severnej Kórey a mieru na Kórejskom polostrove.