Prezident Putin odmietol zavedenie obchodných sankcií voči Gruzínsku

Ruský prezident Vladimir Putin spravil v utorok ústretový krok smerom k upokojeniu napätia s Gruzínskom a odmietol výzvy na zavedenie obchodných sankcií voči Tbilisi. „Nespravil by som to z úcty voči gruzínskemu národu,“ povedal Putin v televíznom vystúpení. „Nespravil by som nič, čo by poškodilo naše vzťahy,“ dodal.

Duma schválila deklaráciu

Poslanci dolnej komory ruského parlamentu predtým vyzvali vládu, aby na Gruzínsko uvalila sankcie.

Štátna duma v utorok jednomyseľne schválila deklaráciu, ktorá žiada zavedenie bližšie nešpecifikovaných obchodných reštrikcií voči kaukazskej republike.

Ruskí politici už skôr počas týždňa vyzvali na zákaz dovozu gruzínskeho vína a minerálnej vody, ktorý naposledy zaviedli v roku 2006 po inom politickom konflikte. Opatrenie zrušili až o šesť rokov neskôr.

Násilné protesty v Tbilisi

Napätie medzi oboma štátmi sa vystupňovalo po nedávnych násilných protestoch v Tbilisi, ktoré spustila návšteva ruského politika v tamojšom parlamente.

Kremeľ následne odvolávajúc sa na nepriaznivú bezpečnostnú situáciu zakázal priame lety do Gruzínska, čo tvrdo zasiahlo tamojší turizmus.

Rusko a Gruzínsko spolu viedli v roku 2008 krátku vojnu, po ktorej Moskva uznala nezávislosť dvoch odštiepeneckých gruzínskych provincií.