Prezident Putin sa prvýkrát od začiatku vojny na Ukrajine prihovorí obyvateľom krajiny

Ruský prezident Vladimir Putin by sa mal v stredu prihovoriť k národu. Bol by to jeho prvý takýto prejav od februára, keď prikázal inváziu svojej armády na Ukrajinu.

Ruské média špekulovali, že o tom, že líder krajiny sa k obyvateľom prihovorí v utorok večer, ale nestalo sa to, pričom nezverejnili nijaký dôvod. Informuje o tom portál news.sky.com.

Prejav Putina sa očakáva sa čase, v ktorom separatistickí lídri štyroch regiónov na východe Ukrajiny ohlásili plány uskutočniť v najbližších dňoch na referendá na okupovaných územiach o ich pripojení k Rusku.

Predpokladá sa, že Putin bude obhajovať tieto kroky, ktoré by otvorili cestu pre formálnu anexiu rozsiahlych území po takmer siedmich mesiacoch vojny.