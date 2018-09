Prezident Realu Madrid je razantne proti zápasom La Ligy v Amerike

MADRID 23. septembra (WebNoviny.sk) – Prezident španielskeho futbalového klubu Real Madrid Florentino Pérez sa vyjadril, že „biely balet“ neodohrá zápasy La Ligy v Spojených štátoch amerických.

„Nepocestujeme do USA. Nevieme, kto by o to mal záujem, ale určite nie fanúšikovia a kluby. Real Madrid je vehementne proti návrhu hrania ligových zápasov v Severnej Amerike,“ vyhlásil prezident úradujúceho víťaza Ligy majstrov.

Vedenie La Ligy (LFP) plánuje zahájiť svoj plán, ktorého cieľom je počas najbližších 15 rokov propagovať v Severnej Amerike najvyššiu španielsku súťaž, budúci rok 26. januára zápasom v Miami medzi FC Barcelona a Gironou.

Kluby podľa LFP nemajú povinnosť odohrať zápasy v zahraničí a ich rozhodnutie je dobrovoľné. Spomínaná dvojica súhlasí s nezvyčajným návrhom odohrania stretnutia v USA, hoci Španielska hráčska asociácia (AFE) a väčšina miestnych fanúšikov sú razantne proti.

Kráľovská španielska futbalová federácia (RFEF) v piatok odpovedala na žiadosť LFP o schválenie zápasu v Miami vyjadrením, ktoré poukázalo na viacero problémov v predloženom návrhu.