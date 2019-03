Prezident Slovenského zväzu biatlonu chce presvedčiť Kuzminovú, aby nekončila so súťažnou kariérou

ÖSTERSUND 15. marca (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka v biatlone Anastasia Kuzminová by sa nemusela rozlúčiť s úspešnou kariérou už po tejto sezóne, ako to viackrát avizovala.

Prezident Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko sa chce s ňou osobne porozprávať a presvedčiť ju, aby ešte neskončila so súťažným biatlonom.

Chce tak učiniť ešte počas majstrovstiev sveta vo švédskom Östersunde, kde 34-rodáčka z ruského Ťumeňa napriek chorobe vybojovala zlatú medailu v rýchlostných pretekoch. Kuzminová je trojnásobná olympijská šampiónka, ale zlato na majstrovstvách sveta získala prvýkrát až teraz na severe Európy.

Ešte nepatrí do starého železa

„Zväzový postoj je taký, že pretekárka s takými obrovskými úspechmi ešte nepatrí do starého železa. Zhodli sme sa na tom, že jej ponúkneme novú motiváciu, aby mohla športovať ďalej. Stále veríme, že ešte nájde v sebe vnútorný cieľ naďalej súťažiť na vrcholnej úrovni. Chcem sa s ňou porozprávať, ako zladiť jej súkromný život a profesionálnu kariéru športovca,“ uviedol Tomáš Fusko v rozhovore pre denník Šport.

Fusko si uvedomuje, že fyzický vek sa nedá zastaviť, ale argumentuje napríklad tým, že Fínka Kaisa Mäkäräinenová je ešte o jeden a pol roka staršia ako Kuzminová a stále predvádza solídnu výkonnosť.

„Je pravda, že každý športovec raz skončí. Ale tiež vyhlásila, že nemôže prestať zo dňa na deň, lebo šport nie je divadelné predstavenie, po ktorom spadne opona. Rozumiem tomu, že sa potrebuje postupne zaradiť do civilného života. Jej prechod od športovej kariéry do súkromnej chce sprevádzať náš biatlonový zväz. Nasťa by nemusela absolvovať celý seriál Svetového pohára 2019/2020, ale mohla by mať vybrané štarty. Mohol by som naznačiť aj viac, ale najprv to poviem Kuzminovcom,“ pokračoval Tomáš Fusko.

Nedostatok kvality a kvantity

Šéf slovenského biatlonu priznal, že uvažovanie nad predĺžením Kuzminovej kariéry je aj logický následok nedostatku kvality aj kvantity v najbližších rokoch, najmä čo sa týka pretekov ženských štafiet.

„Nie je to žiadne tajomstvo, že máme výpadok v novej generácii a čaká nás v tom veľa práce. Bolo by dobré, keby naši úspešní športovci neskončili zo dňa na deň,“ podotkol T. Fusko pre Šport.

Zväzový šéf dodal, že sa chce stretnúť aj so sestrami Paulínou a Ivonou Fialkovými. Ich predsezónnu prípravu sprevádzalo dlhé obdobie neistoty, či vôbec nastúpia za Slovensko vo Svetovom pohári.

„Určite sa stretneme v debate, pretože si máme čo povedať. Dúfam, že sme sa poučili z predchádzajúceho obdobia a nebudeme na to potrebovať právnikov. Chcel by som sa rozprávať o praktických veciach, o ich kariérach a fungovaní pri zväze,“ dodal Fusko.