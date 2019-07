Prezident Trump chce zaplatiť kauciu za bitkára ASAP Rockyho, vo Švédsku však kaucie nepoznajú

Americký prezident Donald Trump v sobotu zhruba 20 minút telefonoval so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom a snažil sa ho presvedčiť, aby urobil, čo je v jeho silách, pre prepustenie amerického rappera ASAP Rockyho.

Surovo napadol človeka

Toho zatkli pred troma týždňami v Štokholme po tom, čo spolu s členmi svojho sprievodu na ulici surovo napadol človeka. Švédsky premiér však Trumpovmu tlaku odolal a ako vyhlásila jeho hovorkyňa, americkému prezidentovi nič nesľúbil, naopak, povedal mu, že sa do tejto kauzy vôbec nemieni pliesť.

Trump neskôr na Twitteri tvrdil, že „veľmi talentovanému“ švédskemu premiérovi Löfvenovi, s ktorým mal „vemi dobrý telefonát“, ponúkol, že za prepustenie ASAP Rockyho sám zaplatí kauciu, a uistil ho, že „neexistuje nebezpečenstvo, že by ASAP utiekol“. Agentúra The Associated Press (AP) k tomu však uvádza, že ide o „bezcennú ponuku v krajine, ktorej súdny systém nepozná kauciu“.

„Naše tímy budú ďalej rokovať, a dohodli sme sa, že si za 48 hodín opäť zavoláme!“ zreferoval na záver Trump fanúšikom amerického rappera.

Tlak zo strany Melanie

Podľa Löfvenovej hovorkyne Toni Eriksson je síce pravda, že telefonát „bol priateľský, úctivý a trval okolo 20 minút“, jeho obsah však švédska strana podáva úplne inak. Premiér podľa hovorkyne Trumpovi „zdôraznil úplnú nezávislosť švédskeho súdneho systému a podčiarkol, že vo Švédsku sú si všetci pred zákonom rovní, a vláda sa nemôže a ani nebude pokúšať zasahovať do súdneho procesu“.

Za angažovanosťou Trumpa v súvislosti s ASAP Rockym sa skrýva tlak zo strany jeho manželky Melanie a tiež celej plejády amerických celebrít, vrátane rappera Kayneho Westa, jeho manželky Kim Kardashian West, rapperky Nicki Minaj či speváka Shawna Mendesa.

Kim Karsdashian West v tejto veci Trumpovi telefonovala a žiadala ho o nápravu, a separátne tlačila aj na Trumpovho zaťa Jareda Kushnera, ktorý je prezidentovým obľúbencom.

Útok na černošské kongresmanky

AP píše, že Trumpova snaha „zariadiť“ prepustenie černošského rappera môže súvisieť aj s Trumpovými nedávnymi útokmi na štyri demokratické kongresmanky. Tie veľká časť americkej spoločnosti považuje za rasistické, a keďže nejde zďaleka o prvé prezidentove vyjadrenie, ktoré zaváňa rasizmom, Trump sa takto môže snažiť ukázať, že nie je rasista.

ASAP Rocky a niekoľko členov jeho sprievodu napadli začiatkom júla v Štokholme mladého človeka, a hoci rapperov obhajca tvrdí, že konali v sebaobrane, z videozáznamu z bezpečnostnej kamery vidno, že to bolo inak.

ASAP Rocky celú bitku začal, keď muža, ktorý bol od neho o hlavu menší, hodil švihom z otočky o zem, a spolu s členmi svojho sprievodu potom doňho na zemi kopali a udierali.