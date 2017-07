Prezident Trump kritizuje vodcu Kim Čong-una za prvý test medzikontinentálnej balistickej strely

WASHINGTON 4. júla (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump kritizuje severokórejského vodcu Kim Čong-una za testovanie prvej medzikontinentálnej balistickej strely.

“Nemôže sa tento chlapík v živote venovať niečomu lepšiemu?,” uviedol. “Je ťažké uveriť, že Južná Kórea a Japonsko to budú dlhšie znášať,” napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Prezident tiež vyzval Čínu ako najväčšieho spojenca Severnej Kórey, aby “tento nezmysel raz a navždy ukončila”.

Test prvej medzikontinentálnej balistickej strely potvrdila Severná Kórea. Informovala o tom štátna televízia s tým, že išlo o raketu Hwasong-14. Americké úrady pritom predtým informovali, že KĽDR v utorok odpálila raketu stredného doletu.

Ak sa potvrdí odskúšanie medzikontinentálnej balistickej strely, znamenalo by to veľký pokrok vo vývoji rakiet, ktoré by mohli doletieť až do USA. Podľa odborníka na zbrane bola strela dostatočne silná, aby dosiahla Aljašku.

Raketa, ktorú Severná Kórea vypálila zo základne Banghjon v provincii Severný Pchjongan, letela zhruba 40 minút do vzdialenosti asi 930 kilometrov a dopadla v Japonskom mori.