Prezident Trump vyzval Čínu, aby vyšetrovala bývalého viceprezidenta Bidena a jeho syna Huntera

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok verejne povzbudil Čínu, aby vyšetrovala bývalého viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera.

Šéf Bieleho domu pritom čelí snahám o impeachment v súvislosti s telefonátom s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého žiadal o to isté.

„Čína by mala začať vyšetrovať Bidenovcov,“ povedal Trump s tým, že o to ešte nepožiadal čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ale je to niečo, o čom by mali porozmýšľať.

Dôkazy nemá

Svoje vyjadrenie spred Bieleho domu neskôr Trump podporil ešte na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. „Ako prezident Spojených štátov mám absolútne právo, možno dokonca povinnosť, vyšetrovať korupciu, a to zahŕňa aj žiadanie alebo navrhovanie druhým krajinám, aby nám pomohli,“ napísal.

Na Trumpovu obranu vystúpil aj jeho viceprezident Mike Pence, podľa ktorého majú Američania právo vedieť o zločinoch, o ktorých prezident hovorí. Ako pripomína agentúra AP, dôkazy o Bidenovom previnení však Trump nemá.

Favorit na protikandidáta

Predseda Bidenovej kampane na margo Trumpových vyjadrení povedal, že len dokazujú, že sa mu bojí čeliť v budúcoročných prezidentských voľbách. Biden je favoritom na možného demokratického protikandidáta Trumpa.

Predseda výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby Adam Schiff, ktorý má vedúcu úlohu v úsilí o impeachment, sa zase vyjadril, že Trumpove komentáre naznačujú, že „má pocit, že môže robiť čokoľvek beztrestne„.