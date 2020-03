Prezident Donald Trump zvažuje pre šírenie koronavírusu krátkodobú karanténu New Yorku

Americký prezident Donald Trump zvažuje pre pandémiu nového koronavírusu „krátkodobú, dvojtýždňovú“ karanténu pre štát New York a tiež „možno New Jersey a určité časti Connecticutu“.

Vyjadril sa tak v Bielom dome s tým, že to „možno nebudú musieť urobiť, ale existuje možnosť“, že v priebehu dňa nariadi karanténu.

Guvernér o ničom nevie

Podľa jeho slov by to bola „vynútiteľná karanténa“, ktorá obmedzuje cestovanie, pretože Newyorčania cestujú na Floridu a „to nechceme“, cituje prezidenta televízia CNN. Ako Trump tiež povedal, najradšej by to neurobil, ale možno to bude potrebné.

Guvernér New Yorku Andrew Cuomo však na informácie o karanténe reagoval s tým, že prezident s ním o ničom takom nehovoril. „Nie, nemal som také rozhovory. Ani neviem, čo to znamená,“ povedal počas tlačovej konferencie.

V štáte New York potvrdili ochorenie COVID-19 u 52 318 ľudí, uviedol v sobotu Cuomo. Prinajmenšom 728 tam zomrelo. V súčasnosti je v štáte hospitalizovaných 7 328 pacientov, najmenej 1 755 leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Nemocniciam pomôže loď

Nemocniciam v meste New York od budúceho týždňa bude pomáhať nemocničná loď USNS Comfort. Podľa Cuoma by mala doraziť v pondelok a poskytnúť tisíc nemocničných lôžok. Organizácia Spojených národov (OSN) zase zdravotníkom v meste daruje 250-tisíc rúšok na tvár.

V dôsledku pandémie nového koronavírusu v štáte New York odložili prezidentské primárky na 23. júna a tiež termín odovzdania daňových priznaní na 15. júla.

Podľa dát CNN zozbieraných z verejných zdravotníckych systémov je v USA prinajmenšom 111 115 prípadov nového koronavírusu. COVID-19 si tam vyžiadalo 1 842 mŕtvych.