Prezident Uruguaja má zrejme rakovinu pľúc, počas vlády presadzoval prísne opatrenia proti tabaku

Prezident Uruguaja Tabaré Vázquez má rakovinu. Politik v utorok uviedol, že mu v pravej časti pľúc našli hrčku, ktorá bude zrejme zhubný nádor. Viac informácií bude vedieť po ďalších vyšetreniach. Prezident dodal, že nemá žiadne príznaky choroby a cíti sa dobre.

Vázquez by mal zostať v úrade do marca 2020. On sám je onkológ a ako prezradil, toto povolanie si vybral po tom, ako jeho rodičia a sestra prehrali boj s rakovinou. V roku 2011 vydal knihu, v ktorej opísal vlastné skúsenosti s rakovinou doplnené o svedectvá jeho pacientov.

Počas prvého obdobia v prezidentskom úrade v rokoch 2005 až 2010 presadzoval jedny z najprísnejších opatrení proti tabaku na svete. Pred troma týždňami mu zomrela manželka María Auxiliadora Delgado. Podľa miestnych médií podľahla infarktu.