Prezident USA Trump bráni Flynna, konanie jeho poradcu po voľbách bolo zákonné

WASHINGTON 2. decembra (WebNoviny.sk) – Konanie bývalého poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna bolo počas prechodného obdobia podľa hlavy štátu USA zákonné.

Trump sa tak vyjadril na sociálnej a mikrologovacej sieti Twitter. V príspevku uviedol, že ho vo februári musel prepustiť lebo klamal viceprezidentovi Mikeovi Penceovi a FBI, ku ktorému sa v piatok priznal. To je podľa neho „škoda„, lebo Flynnovo konanie počas obdobia po voľbách bolo v súlade so zákonom. „Nebolo čo skrývať,“ dodal.

Flynn sa priznal na súdnom pojednávaní vo Washingtone, ktoré je súčasťou vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb. Bývalý poradca tým tak potvrdil závery vyšetrovateľov, podľa ktorých mal počas januárového vypočúvania „vedome a zámerne“ poskytovať FBI „nepravdivé, vymyslené a falošné stanoviská„. Tie sa mali týkať jeho komunikácie s bývalým ruským veľvyslancom v USA, o ktorej Flynn FBI nepravdivo tvrdil, že sa vôbec netýkala sankcií proti Rusku.

Trumpov tweet je jeho doteraz najvýraznejšou reakciou na Flynnove piatkové priznanie. Zverejnil ho počas cesty na benefičnú akciu v New Yorku. Predtým, než prezident vycestoval z Bieleho domu, novinárom povedal, že neexistuje „žiadna tajná dohoda“ medzi Ruskom a tímom jeho kampane.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. decembra 2017