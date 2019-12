Prezident Zelenskyj dúfa, že summit v Paríži by mohol vyriešiť konflikt na východe Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dúfa, že plánované rokovania s lídrami Ruska, Francúzska a Nemecka vyriešia konflikt na východe Ukrajiny. V stredu sa vyjadril, že od pondelkového summitu v Paríži očakáva, že prinesie podrobný plán pre miestne voľby v oblasti a určí mechanizmus, ktorý umožní Ukrajine znovu získať kontrolu nad hranicou s Ruskom na území kontrolovanom proruskými povstalcami.

Zelenskyj po rokovaniach so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom tiež povedal, že sa na summite bude usilovať o rozsiahlu výmenu väzňov medzi Ukrajinou a Ruskom, a to ešte do konca roka.

Konflikt na východnej Ukrajine vypukol v roku 2014 po ruskej anexii Krymu. Odvtedy zomrelo v bojoch medzi vládnymi silami a Ruskom podporovanými separatistami viac ako 13-tisíc ľudí.