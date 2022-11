Prezident Zelenskyj neočakávane navštívil čerstvo oslobodený Cherson, kde oslavujú davy ľudí (foto)

Ukrajinské médiá informovali, že tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil čerstvo oslobodené mesto Cherson na juhu krajiny.

Zelenského kancelária uviedla, že nemôže potvrdiť cestu prezidenta do Chersonu a on sám v nedeľu na Facebooku uviedol, že sa nachádza vo svojom kyjevskom úrade. V pondelok ho však odfotili, ako pózuje s vojakmi na centrálnom námestí v Chersone.

More footage of Zelenskyy walking through Kherson. pic.twitter.com/NIRQhptft8

— Mattia Nelles (@mattia_n) November 14, 2022