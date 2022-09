Prezident Zelenskyj oznámil, že Ukrajina žiada o urýchlené členstvo v NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že podávajú žiadosť o urýchlené prijatie do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Žiadosť podpísal s predsedom parlamentu Ruslanom Štefančukom a premiérom Denysom Šmyhaľom. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Ukrajina podľa neho „de facto“ dokončila cestu do NATO. „Dnes Ukrajina žiada, aby to bolo de iure. V rámci postupu, ktorý je v súlade s naším významom pre ochranu celej našej komunity, v rámci zrýchleného konania,“ povedal v prednahratom videu. Zároveň dodal, že chápe, že prijatie do aliancie si vyžaduje súhlas všetkých členov.

Zelenskyj ohlásil žiadosť do NATO po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin podpísal dokumenty o anexii štyroch ukrajinských oblastí. Anexiu ukrajinský prezident nazval fraškou a zaviazal sa, že celé územie Ukrajiny oslobodia spod ruskej kontroly.