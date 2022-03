Prezident Zelenskyj pripustil, že Ukrajina sa do NATO nedostane

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina by mala akceptovať, že nebude môcť vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Informuje o tom spravodajský web BBC.

„Ukrajina nie je členom NATO. Rozumieme tomu. Roky sme počúvali, že dvere sú otvorené, ale tiež sme počuli, že sa nemôžeme pripojiť. Je to pravda a treba to uznať. Som rád, že to naši ľudia začínajú chápať a spoliehajú sa na seba a našich partnerov, ktorí nám pomáhajú,“ povedal Zelenskyj počas videokonferencie s predstaviteľmi ukrajinských ozbrojených síl.

Pred inváziou ruský prezident Vladimir Putin požadoval, aby Ukrajina nikdy nemohla vstúpiť do NATO. Bola to jedna z „bezpečnostných záruk“, o ktoré sa Moskva snažila.