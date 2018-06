Prezident Zeman opäť vymenoval Babiša za premiéra, čoskoro by mal predložiť zoznam členov vlády

PRAHA 6. júna (WebNoviny.sk) – Český prezident Miloš Zeman v stredu popoludní vymenoval na Pražskom hrade predsedu hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra. Po prvom vymenovaní sa Babiš neúspešne pokúsil zostaviť menšinový kabinet, ktorý nezískal dôveru Snemovne a posledné štyri mesiace vládne v demisii.

Babiš zložil sľub krátko po 14:00. Zeman následne staronovému premiérovi zablahoželal a požiadal ho, aby mu v „primeranom čase“ predložil zoznam členov vlády, aby sa s nimi mohol zoznámiť.

„Prajem vám, aby tentoraz vaša vláda získala dôveru v Poslaneckej snemovni,“ povedal v oficiálnom vyhlásení Zeman Babišovi. Primeraným časom myslí termín 15. júna, keď budú známe výsledky vnútrostraníckeho referenda ČSSD, uvádza portál Novinky.cz.

Vymenovanie vlády by podľa Zemana mohlo byť reálne do konca júna a hlasovanie o dôvere vláde by sa mohlo konať v prvej či druhej dekáde júla. Zoznam s menami ministrov chce Babiš predložiť prezidentovi cez víkend 16. či 17. júna. „Som presvedčený, že tá nová vláda s ČSSD môže fungovať oveľa lepšie ako predchádzajúci kabinet,“ uviedol Babiš. Vládnuť bude s podporou komunistov.