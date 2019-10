Prezident Zeman udelí zosnulému Gottovi najvyššie štátne vyznamenanie, ocení aj Klausa

Český prezident Miloš Zeman plánuje na budúci rok udeliť zosnulému spevákovi Karlovi Gottovi najvyššie štátne vyznamenanie. Uviedol to počas rozhovoru pre rádio Frekvence 1.

„Na budúci rok udelím Karlovi Gottovi najvyššie štátne vyznamenanie, Rad bieleho leva I. triedy,“ uviedol prezident, ktorého citoval spravodajský portál iDNES.cz.

Karel Gott zomrel v utorok vo veku 80 rokov. Verejná rozlúčka so spevákom bude 11. októbra v Paláci Žofín v Prahe. O deň neskôr sa bude v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade konať zádušná omša pre pozvaných hostí, ktorú bude slúžiť kardinál Dominik Duka.

Reakcia na Rychtenského

Ako Zeman povedal na Gottovom pohrebe sa zúčastní, ak ho naň pozvú. „Prehovoril by som, ale bol by som veľmi stručný. Najlepšie by bolo, ak by jediný prejav predniesol kardinál Duka,“ skonštatoval.

Zeman sa tiež v rozhovore vyjadril o úmrtí herečky a signatárky Charty 77 Vlasty Chramostovej, ktorá zomrela v nedeľu vo veku 92 rokov, a zareagoval na tvrdenie predsedu českého ústavného súdu Pavla Rychtenského, podľa ktorého by si zaslúžila pohreb so štátnymi poctami.

„Nemám nič proti pohrebu Vlasty Chramostovej so štátnymi poctami, ale na to nie je kompetentný pán Rychtenský ale minister kultúry Lubomír Zaorálek,“ povedal prezident.

Zároveň Rychtenského skritizoval za to, že by sa mal venovať práci na súde a nepliesť sa do politiky. „Zanedbáva prácu na ústavnom súde, čo môžem doložiť tým, že u súdu leží tri roky ústavná sťažnosť na prezidenta a dosiaľ nie je vybavená,“ povedal.

Klaus neostane bokom

Okrem iného Zeman v rozhlasovom vysielaní spomenul aj štátne vyznamenanie pre svojho predchodcu Václava Klausa. Stalo sa tak, keď odpovedal na otázku poslucháčky, ktorá sa pýtala, prečo má zosnulý prvý český prezident Václav Havel vyznamenania a Klaus nie.

„Poslucháčka je priamo veštkyňa. Nemal by som to hovoriť, ale stane sa tak 28. októbra,“ povedal český prezident, no detaily o ďalších ocenených už odmietal prezradiť.

