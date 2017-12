Prezident Zeman vymenoval Babiša za českého premiéra

PRAHA 6. decembra (WebNoviny.sk) – Český prezident Miloš Zeman v stredu vymenoval šéf hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra. Stal sa tak prvým predsedom vlády v histórii Českej republiky, ktorý nie je straníkom Českej strany sociálno demokratickej (ČSSD) alebo Občianskej demokratickej strany (ODS).

Vládu vymenuje už 13. decembra

Zeman pri menovaní Babišovi poradil, aby sa nenechal otráviť stupňujúcou sa nenávistnou kampaňou proti nemu, zatiaľ čo premiér vyjadril potešenie z ich budúcej spolupráce.

Babiš zároveň poďakoval prezidentovi, že jeho menšinovú vládu vymenuje už 13. decembra, ešte pred summitom Európskej únie. Tam by chcel už rokovať o témach ako migrácia či brexit. „Kľúčový je boj proti pašerákom ľudí do Európy,“ uviedol premiér.

Na úrade vlády sa Babiš objaví až v deň rokovania celej vlády. Ešte týždeň je vo funkcii vláda bývalého premiéra Bohuslava Sobotku.

Nie je známe, či vláda získa dôveru Snemovne

Babišov kabinet má 15 členov, z ktorého štyri sú ženy. Pokračujú v nej piati ministri z bývalej vlády, pričom minister životného prostredia Richard Brabec, minister spravodlivosti Robert Pelikán a minister dopravy Dan Ťok zostanú vo svojich funkciách.

Doterajší minister obrany Martin Stropnický prejde v novej vláde do rezortu zahraničia a jeho funkcie sa ujme niekdajšia ministerka pre miestny rozvoj Karla Šlechtová. S ostatnými kandidátmi na vládne posty sa chce prezident počas nadchádzajúcich dní stretnúť na zámku v Lánoch.

Zatiaľ nie je známe, či vláda získa dôveru Snemovne. Požiadať o ňu musí do tridsiatich dní po jej menovaní. Babiš plánuje v týždni od 18. decembra osloviť všetky strany v Snemovni, či by s ANO išli do vlády alebo by ju tolerovali. Plánuje ísť podľa výsledkov volieb, čiže prvou takouto stranou je ODS. Jej šéf Petr Fiala v stredu znovu zdôraznil, že s Babišom spolupracovať nechce, píše spravodajský portál iDNES.cz.