Prezident Zeman vymenoval novú českú vládu. Prial by si, aby po nej zostalo niečo užitočné

Český prezident Miloš Zeman na zámku v Lánoch vymenoval novú vládu premiéra Petra Fialu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

„Chcel by som vám zaželať, aby za vami zostalo niečo užitočné. Znie to síce samozrejme, ale samozrejmé to nie je. Poznáme udržovacie vlády, ktoré sa nikdy nezapíšu do dejín,“ povedal novému kabinetu Zeman po menovaní.

Musia sa vysporiadať s pandémiou

Zároveň pripomenul, že pred novou vládou stojí príležitosť vysporiadať sa s pandémiou, energetickou krízou a rozpočtom a poprial jej, aby sa jej to podarilo. Fiala sa po menovaní vyjadril, že nezačínajú v ľahkej situácii. „Veľa vecí v našej krajine je zanedbaných a čelíme obrovským problémom, či už je to covid, ceny energií, inflácia a všetko, čo ich sprevádza,“ povedal.

Nový premiér v priebehu piatka a soboty uvedie do úradov členov svojej vlády. Do funkcie nevymenujú len ministra poľnohospodárstva Zdeňka Nekulu, ktorý mal pozitívny test na COVID-19.

Babiš sa poďakoval ministrom

Ráno naposledy zasadla stará vláda Andreja Babiša. „Naša vláda pracovala až do posledného momentu. Zvolal som vládu, aby som poďakoval všetkým ministrom za spoluprácu. Chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nás zvolili do našich funkcií, robili sme maximum pre to, aby sme ich očakávania naplnili,“ povedal okrem iného Babiš neskôr na tlačovej konferencii.

Vláda, ktorú tvoria koalície SPOLU a PirSTAN, vznikla po voľbách do Poslaneckej snemovne z 8. a 9. októbra.