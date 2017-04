Prezidenta Kisku trápi nenávisť či rasizmus, vyhlásil súťaž na boj proti rastúcemu extrémizmu

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Vytvorenie funkčných nástrojov ako napríklad aplikácií, webových stránok, hier či videí, ktoré pomôžu potláčať predsudky ľudí voči iným, je cieľom prezidentského turnaja nápadov, takzvaného hackathonu. O jeho vyhlásení informuje prezident Andrej Kiska na svojom facebooku aj internetovej stránke.

„Čo ak to budete vy, na koho nabudúce zaútočia? Na sociálnych sieťach, na internete je veľa nenávisti, rasizmu a xenofóbie. Väčšinou nad tým mávneme rukou. Ale kde sa to skončí? Pomôžte mi a pridajte sa k môjmu tímu. Vytvorte funkčné nástroje, ktoré pomôžu potláčať predsudky ľudí voči ľuďom. Nech sa spoločne postavíme nenávisti,“ píše sa na stránke https://vyzva.prezident.sk.

Vyberú 5 súťažných tímov

Prezident vyzýva záujemcov, aby vymysleli, ako sa kreatívnym a pozitívnym spôsobom vyrovnať s témou rastúceho extrémizmu v našej spoločnosti. Podľa internetovej stránky by malo ísť o tímy troch až piatich ľudí zo súkromného, neziskového sektora či študentov. Odporúčajú, aby sa tímy skladali z vývojára, teda toho, kto aplikáciu alebo iné IT riešenie pripraví, dizajnéra a marketéra, teda toho, kto nápad dobre odprezentuje. Termín podania prihlášky je do 15. mája.

Porota následne vyberie päť tímov, ktoré budú mať takmer mesiac na realizáciu svojich návrhov. Počas tohto času budú mať tímy k dispozícii aj základný mentoring od členov poroty. Tú tvoria ľudia z tímu prezidenta, mimovládnej organizácie Slovensko.digital, odborníci na marketing a extrémizmus. Do poroty okrem členom prezidentského tímu patria programátor Slovensko.Digital Jano Suchal, dizajnér Jakub Ptačin, odborník na extrémizmus z Globsec Policy Institute Daniel Milo, kreatívec Michal Pastier, ale aj sociológ Michal Vašečka.

Víťaz pôjde na zahraničnú cestu

Porota pritom bude hodnotiť pozitívny efekt, zameranie a oslovenie cieľovej skupiny, kvalitu riešenia a prevedenia a originalitu nápadu. S piatimi tímami sa prezident stretne na vyhodnotení 12. júna v Prezidentskom paláci. Z prezentovaných dokončených návrhov porota vyberie najlepší, zverejnené by však mali byť všetky nápady.

Členovia víťazného tímu budú súčasťou prezidentovej delegácie pri jednej zo zahraničných ciest, kde budú mať možnosť bližšie spoznať špičkové inovácie, výskum a startupy.