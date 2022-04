Prezidentka Čaputová a jej nemecký náprotivok sa poďakovali Slovákom, ktorí neváhali a pomohli Ukrajincom na úteku pred vojnou (video)

Prezidentka Zuzana Čaputová a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa zhodli, že Ukrajine treba pomáhať humanitárne aj vojensky. Uviedli to na stredajšej tlačovej besede počas návštevy nemeckej hlavy štátu v Košiciach.

Pestovanie dobrých vzťahov

Steinmeier skonštatoval, že Európska únia (EÚ) stojí za Ukrajinou a bude ju naďalej podporovať. Dôležitý je podľa neho aj signál pre Rusko, že EÚ je zomknutá a európska demokracia je silná.

Frank-Walter Steinmeier navštívil Slovensko opätovne po ôsmich mesiacoch. „Možno si niektorí kladiete otázku, prečo nemecký prezident prichádza do jednej a tej istej krajiny v priebehu ôsmich mesiacov. Odpoveď je celkom jednoduchá. Nemecko a Slovensko spájajú veľmi úzke a priateľské vzťahy. Ak si dvaja prezidenti tak dobre rozumejú ako my, tak je to celkom prirodzené. Ale ten najdôležitejší dôvod je brutálny útok Ruska na Ukrajine,“ vysvetlil.

Pomoc Ukrajincom na úteku

Prezidentka zdôraznila, že Ukrajina vedia spravodlivú obrannú vojnu proti Rusku. Obe krajiny čelia následkom vojny na Ukrajine, a tým je utečenecká kríza. Cez Slovensko prešlo približne 300-tisíc odídencov z Ukrajiny a 70-tisíc z nich sa tu usídlilo.

„Som veľmi hrdá na prístup občanov Slovenskej republiky pokiaľ ide o ich veľkorysosť a prijatie ľudí, ktorí sú v núdzi a potrebovali pomoc pri odchode zo svojho domova,“ povedala slovenská prezidentka.

Slovenskej republike poďakoval za pomoc utečencom aj nemecký prezident. Spolu so Zuzanou Čaputovou sa v stredu stretnú aj s občianskymi organizáciami, ktoré pomáhajú Ukrajincom.

Nemecký Patriot chráni slovenské nebo

Hlavy oboch štátov sa v Košiciach rozprávali aj o potenciálnom kandidátskom statuse Ukrajiny v Európskej únii. Prezidentka pripomenula, že Slovensko Ukrajinu v tomto smere podporuje.

Zuzana Čaputová tiež poďakovala nemeckému prezidentovi za to, že Nemecko poskytlo vojakov, ktorí budú pôsobiť v rámci predsunutej prítomnosti Organizácie severoatlantickej zmluvy na Slovensku.

Prezidenti sa tiež stretnú na Sliači s príslušníkmi ozbrojených síl Nemeckej spolkovej republiky. Prezidentka poďakovala Nemecku aj za poskytnutie protivzdušného obranného systému Patriot.

Prezidenti sa zhodli, že prípadné zastavenie dodávok plynu z Ruska bude porušením pravidiel. „My ako Európska únia nesúhlasíme s porušením pravidiel, preto naďalej budeme platiť v eurách,“ dodal Frank-Walter Steinmeier.