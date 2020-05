Zlo nacizmu a fašizmu sa nesmie zopakovať, vyhlásila na Deň víťazstva prezidentka Čaputová

Len v hlave šialenca sa mohol zrodiť nápad, že jeden národ je predurčený, aby vládol ako vyššia rasa. Povedala prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom príhovore pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom v RTVS.

Práve dnes si svet pripomína porážku nacistického Nemecka a ukončenie druhej svetovej vojny v Európe. Hlava štátu tiež zdôraznila, že zlo, ktoré nacizmus a fašizmus predstavovali, sa už nikdy nesmie zopakovať.

Za znepokojujúce považuje, že sa stále objavujú skupiny ľudí, ktorí s týmito ideológiami sympatizujú a podľa nej je povinnosťou spoločnosti ich odhaľovať.

Čaputová tiež upozornila, že Slovensko sa aj dnes musí stať súčasťou celosvetovej koalície boja proti pandémii koronavírusu a z nej vyplývajúcemu ekonomickému a sociálnemu úpadku.

Prezidentka uviedla, že ľudia si už po 75. krát pripomínajú porážku zvrhlej a bezohľadnej ideológie, aká sa podľa nej mohla zrodiť iba v hlave šialenca.

„Len v nej sa mohla zrodiť predstava, že jeden národ je predurčený na to, aby ako takzvaná vyššia rasa vládol svetu a všetky ostatné mu môžu iba otrocky slúžiť. Je desivé uvedomiť si, ako blízko mal svet k tomu, aby sa táto šialená predstava naplnila,“ povedala.

Hlava štátu pripomenula, že vojnové generácie mužov a žien za cenu obetí a utrpenia zachránili svet.

Podľa Čaputovej na hypotetickú otázku, čo by sa stalo so Slovenskom a Slovákmi v prípade, keby fašizmus v druhej svetovej vojne zvíťazil, existuje nehypotetická odpoveď a historici ju našli v nacistických archívoch.

„Buď by boli Slováci úplne asimilovaní a ako národ by zmizli, alebo mali byť zámerne udržiavaní na najnižšej možnej civilizačnej úrovni. Bez protihitlerovskej koalície, našich spojencov, by sa aj nad Slovenskom zavreli dejiny. Slovenská republika ako slobodný a suverénny štát existuje iba vďaka tomu, že fašizmus bol porazený,“ zdôraznila.

Prezidentka tiež pripomenula, že je znepokojujúce, koľko ľudí aj po desaťročiach od porážky fašizmu a nacizmu s nimi sympatizuje a vydáva to za právo na názor.

„Ako spoločnosť sme povinní odhaľovať tých, ktorí sa hoc aj skryte a cez rôzne symboly hlásia k zločineckej ideológii, ktorá spôsobila smrť či utrpenie desiatkam miliónov ľudí. Bolo by znevážením obetí a odkazu vojnových generácií, keby sme ľahostajne tolerovali netolerantnosť a trpne znášali neznášanlivosť,“ dodala s tým, že ľudia majú posvätný záväzok voči tým, ktorí fašizmus a nacizmus porazili a nesmú dopustiť, aby sa história opakovala.

Deň víťazstva nad fašizmom si pripomíname podľa nej v čase, keď svet opäť čelí globálnej hrozbe.

„Vojnové generácie splnili svoju misiu, lebo spojili sily vo veľkej protihitlerovskej koalícii. Takúto koalíciu globálnej spolupráce potrebujeme aj dnes, lebo aj dnes je náš svet v ohrození. Potrebujeme celosvetovú koalíciu proti pandémii a z nej vyplývajúcemu ekonomickému a sociálnemu úpadku. Naša republika sa musí opäť stať aktívnou súčasťou takejto koalície, aby sme znovu boli na správnej strane dejín,“ uzavrela prezidentka Zuzana Čaputová.

Príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej

pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe

Vážení spoluobčania,

v májových dňoch pred sedemdesiatimipiatimi rokmi zaplnili ulice svetových metropol davy nadšených ľudí. Oslavovali nielen koniec nekonečného vojnového utrpenia, ale predovšetkým veľké historické víťazstvo – víťazstvo nad fašizmom. Oslavovali porážku zvrhlej a bezohľadnej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v hlave šialenca. Len v nej sa mohla zrodiť predstava, že jeden národ je predurčený na to, aby ako takzvaná vyššia rasa vládol svetu a všetky ostatné mu môžu iba otrocky slúžiť. Je desivé uvedomiť si, ako blízko mal svet k tomu, aby sa táto šialená predstava naplnila. Hitlerovské vojská obsadili Paríž, bombardovali Londýn a dostali sa takmer na dostrel k Moskve. O to väčšie bolo nadšenie miliónov ľudí, že sa ich napokon podarilo zastaviť a poraziť.

Vojnové generácie, generácie mužov a žien, za cenu nesmiernych obetí a nepredstaviteľného utrpenia zachránili svet. Zachránili pre nás svet, ktorý garantuje neodňateľné práva a slobody, garantuje demokraciu a právny štát. Za toto všetko nikdy nebudeme môcť byť našim dedom a pradedom dostatočne vďační. Lebo aj oni, rovnako ako ich rovesníci a rovesníčky v Rusku, vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, či v Spojených štátoch amerických, našli v sebe toľko sily, odvahy a odhodlania, že so zbraňou v ruke bojovali za spravodlivú a posvätnú vec. Dnes ďakujeme všetkým našim osloboditeľom a pripomíname, že Slovenským národným povstaním sme sa na správnej strane aj my zapojili do tohto zápasu za záchranu sveta. Zápasu za zachovanie ľudskosti a európskej civilizácie. A do boja za vlasť a slobodný život jej obyvateľov.

Na hypotetickú otázku, čo by sa stalo so Slovenskom a Slovákmi v prípade, keby fašizmus v druhej svetovej voje zvíťazil, existuje nehypotetická odpoveď. Historici ju našli v nacistických archívoch. Buď by boli Slováci úplne asimilovaní a ako národ by zmizli, alebo mali byť zámerne udržiavaní na najnižšej možnej civilizačnej úrovni. Bez protihitlerovskej koalície, našich spojencov, by sa aj nad Slovenskom zavreli dejiny. Slovenská republika ako slobodný a suverénny štát existuje iba vďaka tomu, že fašizmus bol porazený. Na túto pravdu nesmieme zabudnúť a má zmysel si ju pripomínať aj po trištvrte storočí.

Vážení spoluobčania,

Ak si uvedomíme, aké historické zlo predstavoval nacizmus a fašizmus, tak je veľmi znepokojujúce, že sú ľudia a skupiny, ktoré s nimi aj po toľkých desaťročiach od ich porážky sympatizujú. A vydávajú to za právo na názor. Ako spoločnosť sme povinní odhaľovať tých, ktorí sa hoc aj skryte a cez rôzne symboly hlásia k zločineckej ideológii, ktorá spôsobila smrť či utrpenie desiatkam miliónov ľudí. Bolo by znevážením obetí a odkazu vojnových generácií, keby sme ľahostajne tolerovali netolerantnosť a trpne znášali neznášanlivosť. Voči všetkým, ktorí sa zaslúžili o porážku fašizmu, máme totiž posvätný záväzok: Nesmieme nikdy dopustiť, aby sa história opakovala.

Deň víťazstva nad fašizmom oslavujeme v čase, keď svet opäť čelí globálnej hrozbe. Vojnové generácie splnili svoju misiu, lebo spojili sily vo veľkej protihitlerovskej koalícii. Takúto koalíciu globálnej spolupráce potrebujeme aj dnes, lebo aj dnes je náš svet v ohrození. Potrebujeme celosvetovú koalíciu proti pandémii a z nej vyplývajúcemu ekonomickému a sociálnemu úpadku. Naša republika sa musí opäť stať aktívnou súčasťou takejto koalície, aby sme znovu boli na správnej strane dejín. Je našou povinnosťou, aby sme svet prosperity, slobody a demokracie nielen zachránili, ale v najlepšom možnom stave odovzdali našim potomkom.