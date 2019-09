Prezidentka Čaputová navštívila Prešov, diskutovala najmä o probléme vyľudňovania

Problematike vyľudňovania kraja, ale aj témam zamestnanosti, cestnej infraštruktúry, vzdelávania či menšín sa venovali na štvrtkovom stretnutí predstavitelia prešovskej krajskej a mestskej samosprávy s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, ktorá prišla na dvojdňovú návštevu Prešovského kraja.

Ako po spoločnom obede s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovej prezidentka pripomenula, v Prešove je na svojom druhom regionálnom výjazde.

Rodičia zostávajú bez opatery

„Je pre mňa dôležité poznávať jednotlivé kúty našej krajiny ešte inak, z pozície prezidentky, s kompetenciami, ktoré mám. Veľmi ma zaujíma, čím daný región žije,“ uviedla Čaputová. Dodala, že Prešov si vybrala hlavne preto, že ide o kraj, ktorý má najväčší problém s vyľudňovaním. S predstaviteľmi samosprávy sa preto rozprávali o príčinách tohto javu.

„Ide o komplexnejší problém. Úzko súvisí s problémom cestnej infraštruktúry, pretože tá znamená možný príchod nového zamestnávateľa a teda vytvorenie nových pracovných miest. Je to ale aj o tom, že lepšie možnosti poskytujú väčšie sídla a západné Slovensko alebo Bratislava, respektíve sťahovanie do iných krajín, je to problém každého regiónu, v Prešove však obzvlášť. Je to výzva pre zamestnanosť, pracovné podmienky a pracovné príležitosti, ale je to aj o odmeňovaní a motivácii ostať doma,“ povedala Čaputová.

Zároveň v tejto súvislosti upozornila aj na sociálne dopady vyľudňovania. „Sme jedna z najrýchlejšie starnúcich krajín v EÚ a keď mladí ľudia odchádzajú za prácou preč, tak ich rodičia tu ostávajú veľakrát bez opatery. To má zase dopad na miestnu samosprávu, aby vytvárala a poskytovala opatrovateľskú starostlivosť. Keď chodím po Slovensku a pýtam sa na dlhodobú starostlivosť seniorov, odpoveď je rovnaká. Samosprávy nestíhajú uspokojiť dopyt, ktorý seniori po tejto starostlivosti majú,“ zdôraznila prezidentka.

Čaputová chce byť nápomocná

Na rokovaní hovorili aj o situácii v oblasti zdravotníctva, o potrebe kvalifikovanej pracovnej sily, vzdelávaní, rómskej a rusínskej menšine, ale aj o environmentálnych problémoch. Venovali sa aj financovaniu škôl, ale tiež úspešným projektom v oblasti školstva.

„Pri rokovaniach s kompetentnými predstaviteľmi jednotlivých rezortov chcem byť nápomocná a byť tak v istom zmysle hlasom Prešova, aby kľúčové oblasti, ktoré ešte nie sú vyladené optimálne, sa posunuli dopredu,“ uviedla prezidentka.

„Som rada, že si pani prezidentka s veľkým záujmom vypočula to, čo nás trápi a sľúbila, že bude konať v našom záujme,“ dodala primátorka Prešova Andrea Turčanová.

V rámci dvojdňovej cesty Zuzana Čaputová absolvuje vo štvrtok ešte prehliadku Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove a návštevu Múzea rusínskej kultúry v Prešove, počas ktorej bude diskutovať so zástupcami rusínskej komunity. V piatok prezidentku čaká diskusia s rómskymi študentmi, kladenie vencov k Pamätníku československej armády v Zborove a návšteva Zborovského hradu.