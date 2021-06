Prezidentka Čaputová nepovažuje stretnutie v SIS za chybu, nepreberali živé kauzy

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepovažuje účasť na stretnutí desiatich najvyšších predstaviteľov štátu v špeciálnej miestnosti v budove Slovenskej informačnej služby (SIS) 17. mája za chybu. Uviedla to v relácií Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12.

Nešlo o nepripravený krok

Dodala, že na schôdzku ju pozval predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO). Trvá na tom, že na stretnutí nepreberali živé kauzy. Podotkla, že ak by to tak bolo, zo stretnutia by odišla. Dodala, že správa SIS, ktorú predniesol v Národnej rade SR jej predseda Boris Kollár (Sme rodina), bola abstraktom viacerých spravodajských informácií. Poznamenala, že tieto informácie nie sú tak hrozivé, ak sa spoja s konkrétnymi udalosťami.

„Netvrdím, že by som takéto stretnutie absolvovala druhýkrát, vzhľadom na to, že diskrétnosť sa nepodarilo dodržať napriek tomu, že podávané informácie boli utajované skutočnosti,“ povedala Čaputová. Zároveň podotkla, že z jej strany nešlo o nepripravený a spontánny krok a v danej téme postupovala aj individuálne. Z daného dôvodu podľa nej nebolo možné, aby na stretnutí nebola, keďže sledovala a dostávala informácie od informačnej služby.

Nevídané ozdravovanie justície

Podľa prezidentky sa v danej téme nerozlišuje rovina faktov a interpretácií. Podotkla, že ako odberateľka spravodajských informácií je prekvapená, s akou trúfalosťou sa budujú rôzne interpretácie a príbehy, „ako keby táto téma bola predmetom legitímnej laickej polemiky“. Prirovnala to k polemizovaniu o diagnóze predtým, ako ju posúdia odborníci.

„Dlhé roky sme počúvali o tom, ako policajné zložky, prokuratúra alebo sudcovia zlyhávajú. Dnes sa deje to, že mnohí vysokopostavení predstavitelia justičných orgánov sú vyšetrovaní, obvinení a niektorí z nich aj odsúdení. Znamená to, že sa tu deje nevídané ozdravovanie justície,“ povedala Čaputová. Dodala, že aj pri tom je potrebné si dávať pozor na akýkoľvek podnet o zneužívaní moci.