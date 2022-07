Prezidentka Čaputová ocenila unikátny projekt starostlivosti o seniorov v Tornali, je príkladom pre celé Slovensko

Prezidentka Zuzana Čaputová na regionálnom výjazde na Gemeri ocenila unikátny projekt starostlivosti o seniorov v Tornali, ktorý im umožňuje ostať čo najdlhšie v ich domácom prostredí. Projekt je podľa jej slov príkladom pre celé Slovensko. Uviedla to počas návštevy Agentúry integrovanej starostlivosti v Tornali.

„Je to naozaj dobrý príklad toho, ako sa to má robiť a je to príklad pre celé Slovensko. Opatrovatelia nemusia odchádzať napríklad do Rakúska, ako je známy model, práve preto, že si prácu nájdu tu v regióne a za finančné ohodnotenie, ktoré je zaujímavejšie ako v pobytových zariadeniach,“ povedala prezidentka.

Opatrovateľská služba je lacnejšia

Agentúra zamestnáva 11 opatrovateliek, ktoré zatiaľ opatrujú 24 klientov v šiestich obciach mikroregiónu. Ponuka je však otvorená pre všetkých 15 obcí združených v Mikroregióne pri Slanej. Financovanie je zabezpečené cez iniciatívu Catching-Up Regions, v spolupráci s expertmi z Európskej komisie a Svetovej banky sa na projekt podarilo získať 1,2 milióna eur z európskych zdrojov.

„Sila projektu je v tom, že opatrovateľská služba je lacnejšia ako pobyt v celodennom zariadení. Nie je potrebné postaviť budovu, udržiavať ju a platiť personál na celodennú prevádzku, ale mobilní opatrovatelia sa na mieru starajú o seniorov. S rovnakými zdrojmi je tak možné obslúžiť oveľa viac ľudí. Zároveň je to oveľa humánnejšie, pretože ľudia zostávajú žiť vo svojom prirodzenom prostredí v domácnostiach,“ objasnil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter.

Znečistenie rieky Slaná

Hlava štátu agentúru, na ktorej založení spolupracoval s Mikroregiónom pri Slanej Banskobystrický samosprávny kraj, navštívila počas svojho regionálneho výjazdu na Gemer.

Okrem témy sociálnych služieb rezonovali počas výjazdu prezidentky Čaputovej do Tornale aj témy ekológie a znečistenia rieky Slaná, či nedostatočne rozvinutej cestnej infraštruktúry v kraji, ktorý na svojom území nemá ani kilometer diaľnice.