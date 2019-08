Prezidentka Čaputová považuje interrupciu za tragický čin, ale prísnejší zákon nie je riešenie

Súčasná legislatíva pri umelom prerušení tehotenstva je dostatočná, priestor na zlepšenie je v prevencii, teda v tom, aby nenastávali situácie, keď sa žena pre interrupciu rozhoduje.

Vyplýva to z vyjadrení prezidentky Zuzany Čaputovej aj ombudsmanky Márie Patakyovej, ktorú v utorok prezidentka prijala v paláci.

„Myslím si, že právna úprava je dostatočná. To, kde vnímam priestor na posun, je oblasť prevencie. Interrupciu považujem v istom zmysle za tragický čin. Určite takéto rozhodnutie každej ženy, ak tomu čelila, nebolo jednoduché. Treba skôr zabrať v tej rovine, aby sa žena do tak kritickej situácie nedostala. Nevidím riešenie v sprísňovaní,“ povedala prezidentka.

Podpora ženám a partnerom

Naviazala na ňu aj ombudsmanka Patakyová. Odvolala sa na odborníkov, ktorí nepovažujú za potrebné riešiť takéto citlivé otázky pred parlamentnými voľbami. Pripomenula, že podľa ústavy je ľudský život hodný ochrany aj pred narodením.

„Ak vezmeme všetky články ústavy, vytvárajú istý rámec, pri ktorom nemôžem konštatovať potenciálny rozpor so záväzkami SR vo vzťahu k medzinárodným dohovorom,“ povedala Patakyová.

Myslí si, že priestor je v otázke podpory ženám a ich partnerom tak, aby sa pre takýto krok nemuseli rozhodovať.

„Ale ten priestor nie je možné vyplniť zákonnými príkazmi alebo zákazmi,“ povedala ombudsmanka.

O registrovaných partnerstvách nehovorili

Podľa prezidentky na stretnutí o registrovaných partnerstvách nehovorili. „Ale viem, že ombudsmankin úrad sa zasadzuje aj o práva LGBTI komunity, čo považujem za veľmi dôležité, ale predmetom rozhovoru to nebolo,“ dodala prezidentka s tým, že túto agendu považuje za dôležitú.

Myslí si, že táto komunita si zaslúži väčšiu právnu istotu a ak by sa zmenila právna úprava, bude to rešpektovať.

Niektorí parlamentní politici avizujú, že chcú na jeseň predložiť návrhy, ktoré by obmedzili rozhodnutie ženy pri umelom prerušení tehotenstva. Hovorí o skrátení termínu na rozhodnutie – zatiaľ čo dnes sa žena môže rozhodnúť pre interrupciu do 12. týždňa tehotenstva, po novom by to mohlo byť len do 8. alebo 6. týždňa.

Legislatívne zmeny avizoval nezaradený poslanec NR SR Richard Vašečka, zmene zákonov sú naklonení aj politici za SNS, Sme rodina, ĽSNS či niektorí poslanci za Smer. Predseda strany Robert Fico, ale aj premiér Peter Pellegrini, sa už v minulosti vyjadrili, že súčasné zákony považujú za dostatočné.