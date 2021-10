Prezidentka Čaputová prehovorila o stretnutí s Ficom. Vyhrážky na mňa nefungujú, uviedla

V prípade, že líder strany Smer-SD Robert Fico myslel plánované protesty ľudí ako vyhrážky, tak to na prezidentku nefunguje, ale skôr ju to mobilizuje. V relácii O päť minút dvanásť v RTVS to dnes uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Fico, ktorý sa s ňou stretol tento týždeň, jej povedal, že jeho strana plánuje v októbri a novembri zorganizovať protestné zhromaždenia.

Konštruktívna debata s Pellegrinim

Čaputová označila schôdzku s Ficom za užitočnú a povedala, že sa veľa dozvedela. Hlava štátu sa stretla aj s ďalšími lídrami parlamentných strán.

O schôdzke s opozičným lídrom Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) povedala, že mali veľmi konštruktívnu debatu aj v otázkach referenda.

Referendum musí byť v súlade s ústavou

Podľa prezidentky Fico v otázke referenda dlhodobo hovorí veci, ktoré „nemajú s pravdou nič spoločné“. Ide napríklad „o zmarenie“ referenda o predčasných voľbách. „Ja som tú otázku nepísala,“ uviedla Čaputová.

Upozornila, že „takto položená otázka s takýmito dôsledkami“ v minulosti nebola. Zdôraznila, že si ctí inštitút referenda, ale musí byť vypísané v súlade s ústavou.

O predčasných voľbách hlava štátu uviedla, že sú jedno z možných riešení, avšak to prvé, čo sa ponúka, je stabilita vlády. O stabilite sa podľa Čaputovej ťažko hovorí, ak každý týždeň niekto z koaličných partnerov hovorí o možnom odchode z vlády.

Správa obsahovala kritiku aj riešenia

Prezidentka v utorok 28. septembra predniesla v parlamente správu o stave republiky. Opozícia je vyčítala, že bola málo kritická a adresná a bola na strane koalície.

Čaputová v RTVS hovorila, že jej správa bola primerane kritická a zároveň mala na pamäti situáciu v krajine. Podľa nej mala snahu vyslať signál na spoluprácu.

„Kto to pozeral, čítal, našiel tam kritiku a aj riešenia,“ poznamenala hlava štátu a dodala, že si stojí za tým, že správa bola adresná, primerane kritická a dúfa, že aj spájajúca.