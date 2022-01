Prezidentka Čaputová prijala českého premiéra Fialu, v novej vláde vidí porozumenie so Slovenskom

Prezidentka Zuzana Čaputová po stretnutí s novým českým predsedom vlády Petrom Fialom skonštatovala, že Slovensko má v novej českej vláde partnera, s ktorým si bude rozumieť.

Je tiež rada, že kroky nových českých a slovenských ústavných činiteľov smerujú vždy vzájomne do Prahy, respektíve do Bratislavy. Prezidentka to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.

Výzvy pred Českom a Slovenskom

Hlava štátu sa s Fialom rozprávala nielen o vzájomných vzťahoch oboch krajín, ale aj o výzvach, ktoré pred Českou republikou a Slovenskom stoja.

„Naše spoločnosti čelia pokračujúcej pandémii a jej zdravotným, sociálnym a hospodárskym následkom. V oboch krajinách musíme riešiť nárast cien energií a rastúcu infláciu a jej dopady na životné náklady našich občanov či prevádzku podnikov. Oboch nás tiež znepokojuje rastúce napätie v našom východnom susedstve,“ povedala Čaputová.

Pokračovanie diplomatických rokovaní o bezpečnosti v Európe

Dodala, že správnym riešením je podľa nej pokračovanie diplomatických rokovaní a dialógu o bezpečnosti v Európe. Obaja politici sa zhodli na tom, že v 21. storočí nemajú pokusy o rozdelenie sfér vplyvu v Európe miesto.

Petr Fiala na poste premiéra Českej republiky vystriedal Andreja Babiša. Prezident Miloš Zeman ho do úradu vymenoval 28. novembra 2021.