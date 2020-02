Prezidentka Čaputová vníma PCB látky v Strážskom ako veľký problém a prisľúbila pomoc

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vníma PCB látky v Strážskom ako veľký problém a vyjadrila podporu a prisľúbila aktivitu, ktorú vyvinie v rámci svojich kompetencií. Informovala o tom vo štvrtok počas návštevy Košíc.

„Je to naozaj veľký problém a stotožňujem sa s tým, že riešenie tohto problému je pomalé. Je dokázané, že to ma vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na zdravie. Som rada, že sa tým konečne začala zaoberať vláda, ale pokiaľ viem, konkrétne kroky neboli ešte komunikované,“ uviedla Čaputová.

Problém širokého okolia

Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), Rastislava Trnku, problém s PCB (polychlórované bifenyly, teda nebezpečné látky, ktoré škodia ekosystému, pozn. SITA) látkami sa netýka len Chemka Strážske a jeho areálu, ale širokého okolia.

„Týka sa to napríklad aj zamorenej pôdy na Zemplínskej šírave a v širšom okolí. Košický kraj vie pomôcť vytvorením štúdie, ktorá by navrhla riešenia spracovania týchto nebezpečných látok. Mrzí ma, že zatiaľ nebolo iniciované stretnutie s predstaviteľmi vlády a širšia diskusia o tejto problematike so župou. Na druhej strane nás teší, že sa o problematiku zaujíma hlava štátu. Čo sa týka tejto témy, ostávame v kontakte a budeme sa o tom rozprávať, pravdepodobne, už s novou vládou,“ uviedol Trnka.

Predmetom stretnutia s predsedom KSK bolo viacero tém, ktoré trápia obyvateľov kraja. „Rozprávali sme sa aj o rôznych výzvach, ktorým napríklad kraj čelí. Či je to oblasť dopravy alebo otázka zamestnanosti, aj v súvislosti so situáciou v U.S. Steele. Rozprávali sme sa aj o environmentálnych výzvach na úrovni kraja,“ uviedla Čaputová.

Večerná návšteva divadla

Hlava štátu sa na štvrtkovej návšteve kraja zaujímala aj o situáciu s dopravnou infraštruktúrou. Podľa Trnku na východe chýba dobudovanie diaľnice od Košíc po hranice s Ukrajinou.

„Košický kraj má oproti iným krajom najnižší počet diaľnic a rýchlostných ciest. Najväčšia záťaž sa preto presúva na cesty prvej, druhej a tretej triedy. Okrem dobudovania D1 je nevyhnutné dokončiť aj rýchlostnú cestu na trase Moldava nad Bodvou a Rožňava. Gemer už dlhodobo trápi vysoká nezamestnanosť a s tým súvisiace vyľudňovanie,“ dodal Trnka.

V rámci školstva župan prezidentke predstavil nové projekty pre stredné školy, či koncepcie podpory nadaných študentov, ktorí reprezentujú kraj. Rozprávali sa aj o zamestnanosti v Košickom kraji či o sociálnej politike.

Následne prezidentka absolvovala rokovanie s predstaviteľmi mesta Košice, stretla sa s regionálnymi zástupcami IT sektora v IT Valley, navštívila seniorov v centre Výmenníky a večer sa zúčastní predstavenia Verdiho opery Falstaff v Štátnom divadle Košice.