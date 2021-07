Prezidentka Čaputová vyhlási referendum obratom, ak poslanci parlamentu zmenia text ústavy

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) môžu zmeniť text Ústavy SR a prijať uznesenie, na základe ktorého by konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách bolo v súlade s ústavou. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Ako zdôraznila, obratom by také referendum vyhlásila.

Slovenská hlava štátu tak reagovala na stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS SR), že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je v súlade s ústavou a nemôže sa teda konať.