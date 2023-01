Prezidentka Čaputová: Z pohľadu uplynulých troch dekád je podstatné, že sme slobodný a rovnoprávny národ (foto)

Z pohľadu uplynulých tridsiatich rokov je podstatné, že Slovensko je súčasťou slobodných a rovnoprávnych národov, vybudovali sme inštitúcie potrebné pre fungovanie suverénneho štátu. Sme súčasťou voľného trhu Európskej únie, pohybujeme sa v schengenskom priestore slobodne a bez obmedzení.

Našu spoločnú bezpečnosť zaručuje Severoatlantická aliancia. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Reagovala tak na 30. výročie samostatnosti Slovenska. Oslavy 30. výročia samostatnosti sa zakončili v sobotu 7. januára na galavečere v Slovenskom národnom divadle.

História oceňuje tých, ktorí stáli na strane ľudskosti

Prezidentka pripomenula, že Slovensko zviedlo ťažké zápasy o charakter štátu, o príslušnosť k Západu, o reformy a o dôstojnosť životov. „História si sama napokon vyberá a oceňuje tých, ktorí stáli na strane ľudskosti, pokroku a vzdelanosti. Lebo práve oni prispeli k rozvoju republiky a blahu jej občanov,“ vyhlásila Čaputová.

„Oslava významného výročia našej štátnosti je preto aj šancou uvedomiť si, čím my, politici, ktorí sme dočasne poverení zodpovednosťou a verejnou službou, k jej budúcnosti prispievame,“ uviedla prezidentka.

Prezidentka pokračovala s tým, že pohľad do novodobej histórie hovorí, že nie je možné postaviť nič pozitívne na nenávisti, zlobe a rozdeľovaní, pretože z toho okrem krátkodobých politických ziskov nič nevzíde.

Ako politici s rozdielnosťou nakladajú

„Rozdelená spoločnosť, samozrejme, nie je iba našim špecifikom. Čo je však dôležité, je spôsob, ako s týmto faktom politická reprezentácia nakladá. Či je to v záujme umenšovať spory, kultivovať spoločnosť, alebo skôr so snahou prehlbovať zákopy a stavať spoločnosť proti sebe,“ povedala Čaputová a dodala, že to, čo nás ohrozuje nie je rozdielnosť, pretože tá je výsadou demokracie.

Ohrozením je podľa nej spôsob, ako je s rozdielnosťou narábané.

Jednota je dôležitejšia než konflikt

Prezidentka vyhlásila, že dnes je príležitosť konať so zreteľom na budúcnosť.

„Máme šancu urobiť čo najviac takých činov, ktoré budú mať aj v dlhšom časovom horizonte zmysel. A naopak, máme tiež príležitosť venovať čo najmenej pozornosti malichernostiam, ktoré nebudú podstatné – a nie sú také ani dnes. Schopnosť rozlišovať podstatné od nepodstatného je predsa znakom zrelosti. Žiada sa mi dnes o to viac pozrieť dopredu,“ uviedla prezidentka s tým, že je potrebné predchádzať chybám z minulosti.

„Politické konflikty už zajtra nebudú zaujímať nikoho, preto je dôležité skoncentrovať sa na to, čo spoločne vytvárame. Nech nám k tomu slúži aj odkaz pápeža Františka a jeho posolstvo pre Slovensko spred pár týždňov – Jednota je dôležitejšia ako konflikt,“ uzavrela prezidentka.