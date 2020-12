Prezidentka, ministri či poslanci NR SR môžu pracovať aj s pozitívnym testom na COVID-19

Prezidentka SR, člen vlády SR či poslanec Národnej rady SR môžu vykonávať svoju prácu aj po tom, čo sa sami nakazili ochorením COVID-19 či sa s pozitívnym človekom na toto ochorenie stretli. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorú zverejnilo Ministerstvo vnútra SR na svojej stránke.

Svoju prácu môžu robiť za predpokladu, že nemajú klinické príznaky ochorenia a svojou absenciou na pracovisku môžu vážne ohroziť zabezpečenie chodu štátu, prípadne je ich účasť nevyhnutná pri riešení mimoriadnych úloh.

Medzi ďalšie osoby v osobitnom režime patrí generálny prokurátor SR, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, verejná ochrankyňa práv a predseda Ústavného súdu SR.

Osoby v osobitnom režime môžu pracovať za podmienky, že budú používať respirátor typu FFP2 bez výdychového ventilu, alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom. Dezinfikovať musia iba prostriedkami s plným virucídnym účinkom a používať by mali rukavice. Tiež by mali obmedziť svoj pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru. Stravovať by sa mali bez prítomnosti iných osôb, respektíve za prítomnosti iných pozitívnych osôb, ktoré nemajú klinické príznaky ochorenia.