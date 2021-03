Prezidentka môže ukázať silu. Po demisii premiéra by nemusela pustiť Matoviča so Sulíkom znovu do vlády

„Odbojní“ ministri z SaS a Za ľudí z vlády Igora Matoviča (OĽaNO) odišli, premiér si zatiaľ pripravuje pôdu na nové vládnutie. Čas, kedy podá demisiu si Matovič podľa všetkého určí sám podľa vývoja koaličných rozhovorov o pokračovaní štvorkoalície alebo inej zostavy, o ktorú sa bude chcieť oprieť v parlamente.

Prezidentka Zuzana Čaputová nemá nateraz žiadne ústavné oprávnenie ako zasiahnuť do koaličnej krízy okrem politických vyhlásení určených aktérom koaličných vyjednávaní. Do priebehu rokovaní by mohla vstúpiť stanoviskom, že nevymenuje novú vládu, v ktorej by boli Matovič aj so svojím koaličným oponentom Richardom Sulíkom (SaS).

Tento aktívny prístup však zrejme nezvolí, aj keď ťažko predpokladať, že vládna kríza skončí, ak hlavní aktéri konfliktov by znovu sedeli vo vláde.

Výzva OĽaNO

OĽaNO uviedlo, že predseda SaS Sulík si na rokovaniach o rekonštrukcii vlády zadefinoval ako kľúčovú a zásadnú požiadavku strany, aby sa on osobne stal ministrom hospodárstva v zrekonštruovanej vláde v prípade, že členom vlády bude aj Matovič.

„OĽANO neukončuje rozhovory o rekonštrukcii vlády na pôdoryse štvorkoalície, vyzýva však predstaviteľov SaS, aby nerozbíjali vládu SR a nekládli stále nové verejné ultimatívne požiadavky,“ uviedol hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

Hnutie zatiaľ oficiálne nepovedalo, kto by nahradil Matoviča na poste premiéra. Najpravdepodobnejšie je, že by post šéfa vlády prebral súčasný minister financií Eduard Heger. Portál Webnoviny.sk o tom informoval minulý týždeň.

Spoločné fungovanie

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus z SaS Webnovinám povedal, že by účasť Matoviča a Sulíka v zrekonštruovanej vláde mohla fungovať.

„Čiže buď obaja alebo nikto. Myslím si, že takto uvažuje aj predseda SaS. A či by to opäť nespôsobovalo problém, je otázka na toho, kto bude premiérom a ako sa mu bude dariť iným spôsobom zvládnuť a viesť samotnú vládu. A možno aj upokojovať prípadné rozpory,“ uviedol Klus.

Zľava: Richard Sulík (SaS) a premiér Igor Matovič (OĽaNO). Foto: SITA/Branislav Bibel.

Podľa poslanca SaS Alojza Baránika všetko závisí od detailu, „takže ťažko hovoriť o tom, či by niečo mohlo fungovať“. Podľa Baránika najneskôr v piatok 26. marca by mal Sulík poskytnúť obšírnejšie stanovisko.

Čo urobí Čaputová s Matovičom?