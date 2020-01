Prezidentka Čaputová nevylučuje úradnícku vládu, po voľbách pozve na rokovanie možno aj Kotlebu

Vedením rezortu životného prostredia bude poverený jeden z ministrov vládnej strany Most – Híd. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vyvrátila tak špekulácie, že by ministerstvo dočasne viedol predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Nezosúladená koordinácia pri Trnkovi

Minister životného prostredia László Sólymos (Most – Híd) odstúpil zo svojej funkcie vo štvrtok 23. januára po stredajšom incidente v jednej z čínskych reštaurácií v Bratislave. Prezidentka túto sebareflexiu ministra ocenila a zdôraznila, že Sólymos bol jeden z najlepších ministrov na čele ministerstva životného prostredia.

Pri prepustení bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku z väzby išlo podľa prezidentky o nezosúladenú koordináciu. Myslí si, že to celé nebolo dobre komunikačne zvládnuté najmä zo strany špeciálnej prokuratúry. Bývalý generálny prokurátor však bude podľa jej slov aj naďalej predmetom vyšetrovania.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) sa počas parlamentnej schôdze z 21. januára vyjadril, že voči prezidentke nemá žiadnu dôstojnosť a bude ju mať až vtedy, keď bude prezidentský úrad apolitický a nebude protežovať Progresívne Slovensko.

Nebude sa zapájať do osobných sporov

Prezidentke sa ťažko komentujú tieto vyjadrenia, nevie, o čo sa opierajú. Zdôraznila však, že vo svojom úrade koná nezávisle a bez toho, aby zvýhodňovala nejakú konkrétnu politickú stranu. „Bolo mi jasné, keď som kandidovala na funkciu prezidentky, že politika je aj osobných sporoch, ja sa však do nich zapájať nebudem,“ priblížila Čaputová. Od predsedu parlamentu Danka neočakáva ospravedlnenie.

Prezidentka sa zároveň vyjadrila k tomu, či by poverila zostavením vlády stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Koaličný potenciál tejto strany je podľa nej nulový, preto je nepravdepodobné, že by ĽSNS mohla získať poverenie na zostavenie vlády.

„Na to, aby mohla fungovať vláda, musí mať vyjadrenú dôveru v parlamente a mať v ňom nadpolovičnú väčšinu. Čo je pri ĽSNS diskutabilné, keďže všetky politické strany vylúčili s touto stranou spoluprácu,“ vysvetlila Čaputová. Zároveň však dodala, že ak by ĽSNS voľby vyhrala, „vstúpila by do rokovania“ s Marianom Kotlebom. Prezidentka nevylúčila ani vytvorenie úradníckej vlády, ak by sa politické strany nevedeli medzi sebou dohodnúť.