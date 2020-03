Prezidentka podpísala trináste dôchodky. Kto a koľko v novembri dostane?

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa rozhodla, že nebude vetovať novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa od novembra tohto roka na Slovensku zavedie trinásty dôchodok pre všetkých penzistov. Novela zákona tak bude účinná od 1. apríla tohto roka.

Kto dostane v novembri trinástu penziu

Trinásty dôchodok nahradí doterajší vianočný príspevok, na ktorý nemali nárok všetci penzisti. Suma vianočného príspevku totiž klesala s rastúcou výškou dôchodku, pričom pri dôchodku alebo súčte poberaných dôchodkov nad 658,50 eura už na vianočný príspevok vlani nebol nárok.

Stávalo sa tak, že vdova, ktorá dostávala starobný dôchodok v sume napríklad 480 eur a vdovský dôchodok vo výške 180 eur, v súčte dôchodkov prekročila hranicu 658,80 eura a na vianočný príspevok nemala nárok.

Pri trinástom dôchodku takáto situácia nenastane. Trinásty dôchodok totiž bude Sociálna poisťovňa vyplácať všetkým penzistom v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku. Dôchodcovia ho dostanú vždy v novembri v rovnaký deň, v akom im Sociálna poisťovňa posiela pravidelný mesačný dôchodok.

Nárok na trinásty dôchodok bude mať v novembri poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku, sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti.

Ak penzista dostáva tzv. sólo starobný dôchodok, teda bez súbehu s iným druhom dôchodku (napr. vdovským a alebo vdoveckým), dostane trinásty dôchodok v sume, ktorá zodpovedá priemernej výške starobnej penzie. Ak však ide o penzistu, ktorý dostáva napríklad starobný dôchodok a k tomu aj vdovecký dôchodok, Sociálna poisťovňa mu vyplatí trinásty dôchodok len jeden, a to ten, ktorý bude vyšší. V tomto prípade by dôchodca dostal trinásty dôchodok v priemernej sume starobnej penzie a na to, že dostáva aj vdovecký dôchodok, sa nebude prihliadať.

Trinásty dôchodok nemá pevnú sumu

Trináste penzie nie sú v zákone stanovené pevnou sumou, ale sú naviazané na priemerné mesačné výšky jednotlivých druhov dôchodkov k 31. decembru predchádzajúceho roka. V novembri tohto roka tak trináste dôchodky dosiahnu sumy priemerných dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2019.

Sumy trinástych dôchodkov budú každoročne mierne stúpať podľa toho, ako budú rásť priemerné výšky dôchodkov. Napríklad priemerný starobný dôchodok k 31. decembru minulého roka oproti 31. decembru 2018 vzrástol o 16 eur, priemerný predčasný starobný dôchodok o 22 eur a sirotské, vdovské, vdovecké a invalidné dôchodky o zhruba 4 eurá až 7 eur.

Druh dôchodku Suma trinásteho dôchodku vyplatená v novembri 2020 (v eurách) Starobný dôchodok 460,40 Predčasný starobný dôchodok 433,20 Invalidný dôchodok do 70 % 209,90 Invalidný dôchodok nad 70 % 380,00 Vdovský dôchodok 263,10 Vdovecký dôchodok 208,80 Sirotský dôchodok 137,70 Sociálny dôchodok 255,00 Invalidný dôchodok z mladosti 280,50

Výška starobného dôchodku (v eurách) Vianočný príspevok v decembri 2019 (v eurách) Trinásty dôchodok v novembri 2020 (v eurách) 200 200,00 460,40 250 185,68 460,40 300 167,68 460,40 350 149,68 460,40 400 131,68 460,40 450 88,20 460,40 500 70,20 460,40 550 52,20 460,40 600 34,20 460,40 650 16,20 460,40 700 0 460,40

Pozn. Pri starobnom dôchodku nad 658,50 eura na vianočný príspevok v decembri 2019 nebol nárok.

Koľko to bude stáť?

Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur ročne. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa usporia na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.

Kým vianočný príspevok bola dávka financovaná priamo zo štátneho rozpočtu a vláda Sociálnej poisťovni na tento účel posielala peniaze, trinásty dôchodok (s výnimkou sociálneho dôchodku a dôchodku z mladosti) bude dávka, ktorú bude Sociálna poisťovňa financovať z vlastného rozpočtu.

Poisťovňa pritom dokázala hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v minulom roku. Už v tomto roku by mala zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur. Tieto štátne dotácie však nezohľadňujú zvýšenie súm a počtu poberateľov minimálnych dôchodkov od začiatku tohto roka, ani zavedenie trinástych dôchodkov od novembra tohto roka.

Aj aktuálna situácia spojená s hrozbou šírenia koronavírusu bude mať negatívny vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne. Po zatvorení materských a základných škôl si totiž mnohí rodičia uplatnia nárok na ošetrovné na dieťa, ktoré zostalo doma.

Bude to na jednej strane znamenať vyššie výdavky na vyplácanie ošetrovného a na druhej strane nižšie príjmy z poistného, keďže počas poberania nemocenských dávok sa odvody neplatia.

Po schválení štedrejších minimálnych dôchodkov, zavedení trinástych dôchodkov a zohľadnení negatívnych vplyvov hrozby šírenia koronavírusu na rozpočet Sociálnej poisťovne je vysoko pravdepodobné, že Sociálna poisťovňa bude v tomto roku potrebovať od štátu ďalšie stovky miliónov eur.