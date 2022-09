Prezidentka Čaputová rozhodla, či vypíše referendum o predčasných voľbách (video)

Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že súhlasí s uskutočnením referenda, avšak má výhrady k jednej z dvoch otázok.

„Prvá otázka sa týka požiadavky, aby vláda podala demisiu, druhá sa týka zmeny ústavy tak, aby bolo možné referendom občanov alebo rozhodnutím parlamentu skrátiť volebné obdobie národnej rady a vypísať predčasné voľby. Chcem oznámiť, že referendum bude, referendum vypíšem. Ako som sa už skôr vyjadrila, druhú otázku považujem za v súlade s ústavou, je teda v poriadku. Pokiaľ ide o prvú otázku, po konzultácii s mnohými ústavnými právnikmi je z hľadiska ústavnosti sporná. Preto sa najprv spýtam na názor ústavného súdu, ale len pokiaľ ide o otázku číslo jedna. Ak ústavný súd skonštatuje, že otázka je v poriadku, vypíšem referendum s oboma otázkami,“ povedala Zuzana Čaputová.

Pochybnosti v otázke

Podľa prezidentky je viac pochybností v otázke číslo jedna. „Ústavný súd minulý rok pri posudzovaní referendovej otázky vyjadril veľmi jasne svoj názor na inštitút referenda vo svojom náleze. Nie je možné referendom ani iným spôsobom, ktorý nie je uvedený v ústave ukončiť funkčné obdobie orgánu verejnej moci. Toto vyjadrenie sa netýka iba parlamentu, ale orgánov verejnej moci a teda môže sa týkať aj vlády,“ povedala Čaputová.

Skrátiť funkčné obdobie vlády referendom bude možno iba vtedy ak to bude predpokladať ústava a tá nateraz tento spôsob neuvádza.

„Mám rešpekt k občanom, ktorí referendum žiadajú, a preto som, hoci som nemusela, hneď na začiatku zbierania podpisov upozorňovala na tento problém. Po mne tak urobilo niekoľko ústavných právnikov, ktorí upozorňovali, že otázka číslo jeden. je problematická z hľadiska kolízie s ústavou. Organizátori petície napriek tomu zbierali podpisy pod pôvodné znenie,“ dodala prezidentka.

Predčasné voľby

Čaputová taktiež zdôraznila, že ak bude môcť vypísať referendum aj s prvou otázkou a referendum by bolo platné, vláda by demisiu musela podať, ale neznamenalo by to predčasné voľby. „Stále bude parlament v tom istom zložení a môžem vybudovať inú vládu alebo úradnícku vládu. Toto je potrebné uviesť, aby ľudia neboli oklamaní. Referendum s prvou otázkou neznamená predčasné voľby,“ povedala Čaputová.

„Ústavný súd SR rozhodne o referendovej otázke. Referendum vypíšem bez pochýb s otázkou číslo dva a je len na posúdení ústavného súdu, či to bude referendum s oboma otázkami. Napriek tomu predpokladám, že nastúpi vlna útokov, klamstiev a vyhrážok. Klamstiev o tom, ako som zmarila referendum. Je to úplná hlúposť. Ak budem môcť nakoniec vypísať referendum len s jednou otázkou číslo dva, bude to neschopnosť toho, kto otázku číslo jedna zle naformuloval,“ dodala prezidentka.