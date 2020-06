Prezidentka Čaputová je v domácej karanténe, absolvovala test na Covid-19 a pozná výsledok

aktualizované 24. júna o 17:11

Testy nepotvrdili prítomnosť koronavírusu v kancelárií prezidentky Zuzany Čaputovej. Agentúru SITA o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Nakazený koronavírusom nie je žiaden zamestnanec kancelárie a nakazená nie je ani samotná prezidentka.

Tá musela zrušiť svoj stredajší program po tom, ako sa zistilo, že jeden z pracovníkov kancelárie prišiel do kontaktu s osobou, u ktorej sa potvrdila prítomnosť ochorenia Covid-19. Hlava štátu mala v stredu na Slovensku privítať rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena.

„Vzhľadom na to, že jeden zo zamestnancov prezidentskej kancelárie prišiel do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na koronavírus, ruší prezidentka svoj plánovaný program a do piatka preventívne zostáva v domácej karanténe,“ uviedol ráno hovorca.

Testy nepreukázali prítomnosť ochorenia ani u zamestnanca, ktorý prišiel do styku s nakazenou osobou. „Testy dnes nepotvrdili prítomnosť koronavírusu v KP SR. Zamestnanec, u ktorého existovalo riziko nákazy vzhľadom na kontakt s infikovanou osobou, mal negatívny test na Covid-19. Rovnako tak aj prezidentka Zuzana Čaputová. Naďalej však zostávajú v platnosti prijaté preventívne opatrenia a program prezidentky je až do výsledkov opakovaného testovania v najbližších dňoch zrušený,“ dodal Strižinec.

V stredu o desiatej hodine doobeda mala Zuzana Čaputová naplánované stretnutie s rakúskym prezidentom Alexadrom Van der Bellenom a poobede mala prijať predsedu Senátu Parlamentu ČR Miloša Vystrčila. Vo štvrtok a v piatok mala byť na regionálnom výjazde v Banskobystrickom kraji.

Podľa vyjadrenia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího prezidentka v stredu absolvuje test na koronavírus.